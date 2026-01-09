Φάλαινες πιλότοι ξεβράστηκαν νεκρές σε απομακρυσμένη παραλία της Νέας Ζηλανδίας, δείτε βίντεο

Εθελοντές δίνουν μάχη με το χρόνο προκειμένου να διασώσουν και να επιστρέψουν στη θάλασσα άλλες 15 φάλαινες-πιλότοι που είναι ακόμα ζωντανές και βρίσκονται διασκορπισμένες στην ακτή Farewell Spit





Οι φάλαινες-πιλότοι (γνωστές και ως Globicephala) είναι ένα είδος θαλάσσιου θηλαστικού που ανήκει στην οικογένεια των ωκεάνιων δελφινιών (Delphinidae) Έξι φάλαινες ξεβράστηκαν την Πέμπτη (8/1) νεκρές σε μία απομακρυσμένη παραλία στο Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας , ενώ εθελοντές επιχειρούν να διασώσουν και να επιστρέψουν στη θάλασσα άλλες 15 που είναι ακόμα ζωντανές.Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του bbc, από τις περίπου 55 φάλαινες-πιλότους που ξεβράστηκαν στην ακτή Farewell Spit, οι περισσότερες κατάφεραν να επιστρέψουν στη θάλασσα . Ωστόσο, 15 από αυτές παραμένουν διασκορπισμένες και αβοήθητες μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον.Όπως φαίνεται σε ένα βίντεο της μη-κερδοσκοπικής οργάνωσης «», που ασχολείται με τα θαλάσσια θηλαστικά, εθελοντές ρίχνουν κουβάδες με νερό στις φάλαινες για να τις κρατήσουν δροσερές.«Όταν έρθει η παλίρροια, θα πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα για να συγκεντρώσουμε αυτές τις φάλαινες και στη συνέχεια να τις μεταφέρουμε σε βαθύτερα νερά», δήλωσε η Louisa Hawkes από το Project Jonah.Οι φάλαινες-πιλότοι είναι πολύ κοινωνικά ζώα και έχουν ένα φυσικό ένστικτο να προσέχουν το ένα το άλλο.Οι εθελοντές ελπίζουν να συγκεντρώσουν τις 15 φάλαινες που έχουν ξεβραστεί σε μια «ωραία, σφιχτή ομάδα» για να τις βοηθήσουν να ξαναγνωριστούν μεταξύ τους και να κολυμπήσουν μαζί, είπε η Hawkes.Θα προσπαθήσουν να επαναφέρουν τις φάλαινες στη θάλασσα σήμερα το απόγευμα, αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος. «Πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά πριν η παλίρροια αλλάξει και πέσει ξανά», τόνισε η Hawkes.Η ομάδα καλεί εθελοντές να βοηθήσουν στην επαναφορά των φαλαινών στη θάλασσα.Οι φάλαινες-πιλότοι (γνωστές και ως Globicephala) είναι ένα είδος θαλάσσιου θηλαστικού που ανήκει στην οικογένεια των ωκεάνιων δελφινιών (Delphinidae). Χωρίζονται σε δύο είδη, στη «μαύρη φάλαινα-πιλότος» (Globicephala melas) και στη «μακρόρυγχο φάλαινα-πιλότος» (Globicephala macrorhynchus).



Ονομάζονται και «pothead whales» (φαλαινες με κεφάλι κατσαρόλας) χάρις το χαρακτηριστικό τους στρογγυλό κεφάλι. Το μέγεθος τους κυμαίνεται από 4 έως 7 μέτρα μήκος και ζυγίζουν από 1.5 έως 3 τόνους βάρος.



Είναι κοινωνικά ζώα που ζουν σε ομάδες και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ακουστικών σημάτων. Ταξιδεύουν σε μεγάλες ομάδες, με την πιο έμπειρη φάλαινα να καθοδηγεί τις άλλες, γι'αυτό και ονομάστηκαν «πιλότος».



Αρκετά συχνά, οι φάλαινες-πιλότοι ξεβράζονται στις ακτές, κυρίως λόγω διαταραχών στην πλοήγησή τους, που προκαλούνται από ήχους υποβρύχιων όπλων ή σεισμικές δονήσεις.



Farewell Spit, μία φυσική παγίδα φαλαινών Το υπουργείο προστασίας του περιβάλλοντος της Νέας Ζηλανδίας έχει στείλει δασοφύλακες, ένα σκάφος και ένα drone στο Farewell Spit σε περίπτωση που ξεβραστούν και άλλες φάλαινες.



Στο Farewell Spit, που βρίσκεται στο βορειότερο άκρο της Νότιας Νήσου, τέτοια φαινόμενα συμβαίνουν αρκετά συχνά. Το υπουργείο χαρακτηρίζει αυτή την ακτή ως «φυσική «παγίδα φαλαινών» που βρίσκεται κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής των φαλαινών.



«Οι φάλαινες μπορεί να εξαπατηθούν εύκολα και να παγιδευτούν από τις ήπια κεκλιμένες παλιρροιακές πεδιάδες και την ταχέως φθίνουσα παλίρροια», επεσήμανε το υπουργείο.



Τον Φεβρουάριο του 2017 σημειώθηκε η μεγαλύτερη προσάραξη φαλαινών των τελευταίων 100 χρόνων με περισσότερα από 400 θηλαστικά να ξεβράζονται στο Farewell Spit.