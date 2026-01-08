Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι προγραμματίζει να υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο τον Κολομβιανό πρόεδρο
Η επίσκεψη αναμένεται να επικεντρωθεί σε θέματα ναρκωτικών, ασφάλειας και άλλων διμερών διαφορών
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι προγραμματίζει να υποδεχτεί τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γουστάβο Πέτρο, στον Λευκό Οίκο «στο εγγύς μέλλον». Η δήλωση έγινε λίγη ώρα μετά την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο αρχηγών κρατών, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση στην Κολομβία.
Η τηλεφωνική συνδιάλεξηΤο Γαλλικό Πρακτορείο επικαλείται το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας, αναφέροντας ότι η συνομιλία, διάρκειας περίπου 15 λεπτών, διεξήχθη σε ήρεμο τόνο. Ο κ. Πέτρος τηλεφώνησε για να «εξηγήσει την κατάσταση όσον αφορά τα ναρκωτικά και άλλες διαφωνίες που είχαμε», όπως ανέφερε ο Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ανυπομονεί να συναντήσει τον Κολομβιανό ομόλογό του προσωπικά.
Ιστορικό έντονων αντιπαραθέσεωνΗ σχέση των δύο ηγετών έχει χαρακτηριστεί από έντονες δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον Πέτρο μέσω ΜΜΕ και κοινωνικών δικτύων, ενώ ο Κολομβιανός πρόεδρος έχει επικρίνει την αμερικανική στρατιωτική δράση στην περιοχή και κατήγγειλε ότι οι ΗΠΑ απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, «χωρίς νομική βάση».
Προσεχής συνάντηση στον Λευκό ΟίκοΗ ανακοίνωση της επικείμενης συνάντησης στον Λευκό Οίκο δίνει ένα νέο τόνο στην ήδη τεταμένη σχέση των δύο χωρών. Η επίσκεψη αναμένεται να επικεντρωθεί σε θέματα ναρκωτικών, ασφάλειας και άλλων διμερών διαφορών, ενώ παρακολουθείται στενά από διεθνείς αναλυτές λόγω των προηγούμενων απειλών για στρατιωτική εμπλοκή.
