Τουλάχιστον τρεις ανθρακωρύχοι νεκροί και επτά αγνοούμενοι στο Περού έπειτα από επίθεση
Άλλοι 13 εργάτες σε ορυχεία είχαν χάσει τη ζωή τους τον περασμένο Μάιο, καθώς εγκληματικές οργανώσεις προσπαθούν να ενισχύσουν τον έλεγχό τους στην περιοχή
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά αγνοούνται μετά από επίθεση που σημειώθηκε παραμονή Πρωτοχρονιάς κατά ανθρακωρύχων που εργάζονταν σε παράνομα ορυχεία στο βόρειο Περού, δήλωσε σήμερα ένας τοπικός δήμαρχος, σε μια τελευταία μιας σειράς επιθέσεων σε μικρής κλίμακας ορυχεία στη χώρα.
Η επίθεση συνέβη σε μια πόλη στη βόρεια περιοχή Λα Λιμπερτάδ, δήλωσε ο δήμαρχος της Πατάς, Άλντο Μαρίνο στην τοπική τηλεόραση.
«Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβα από την αστυνομία, τρία άτομα σκοτώθηκαν σε είσοδο ορυχείου και επτά αγνοούνται», δήλωσε ο Μαρίνο στο Canal N, προσθέτοντας ότι αναφορές από άλλα άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή υποδεικνύουν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι υψηλότερος.
Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε την επίθεση και κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν ήταν διαθέσιμοι για σχόλια.
Η αστυνομία ανέφερε 13 νεκρούς στην ίδια περιοχή τον Μάιο του 2025, καθώς εγκληματικές συμμορίες επιχειρούν να ενισχύσουν τον έλεγχό τους στην περιοχή.
#URGENTE 🔴 Pataz despide el 2025 con muerte. 😞 En la víspera de Año Nuevo, el alcalde del distrito, Aldo Mariños, informó sobre una nueva masacre ocurrida al interior de una mina, que dejó como saldo la muerte de tres mineros artesanales, cifra confirmada por la Policía… pic.twitter.com/37ftItEJVk— Infobae Perú (@infobaeperu) January 1, 2026
