Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που αστυνομικός σώζει γυναίκα πριν πηδήξει από γέφυρα και αυτοκτονήσει στο Τενεσί
ΚΟΣΜΟΣ
Γέφυρα Απόπειρα αυτοκτονίας Τενεσί ΗΠΑ Αστυνομία Τροχαία Διάσωση

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που αστυνομικός σώζει γυναίκα πριν πηδήξει από γέφυρα και αυτοκτονήσει στο Τενεσί

Η γυναίκα ήταν έτοιμη να πηδήξει από τη γέφυρα του ποταμού Holston, όταν ένας αστυνομικός παρενέβη και την απομάκρυνε με ασφάλεια

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που αστυνομικός σώζει γυναίκα πριν πηδήξει από γέφυρα και αυτοκτονήσει στο Τενεσί
Συγκλονιστικό βίντεο από την κάμερα στη στολή αστυνομικού  την Παρασκευή (26/12) καταγράφει τη στιγμή που ένας αστυνομικός της Τροχαίας του Τενεσί σώζει μια γυναίκα που ήταν έτοιμη πηδήξει από γέφυρα και να βάλει τέλος στη ζωή της.

Όπως αναφέρει η new york post, το δραματικό περιστατικό έγινε πάνω από τη γέφυρα του ποταμού Holston στην I-81, όταν η Τροχαία του Τενεσί και μια ομάδα εργαζομένων έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για μια γυναίκα σε κίνδυνο.

«Μια γυναίκα βρισκόταν σε μια σκοτεινή κατάσταση και σκεφτόταν να πηδήξει. Επειδή οι άνθρωποι έσπευσαν και συνεργάστηκαν, είναι ζωντανή απόψε», δήλωσε η Αστυνομία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα στέκεται στην άκρη της γέφυρας, ενώ αστυνομικοί και προσωπικό του ΕΚΑΒ προσπαθούν να την πείσουν να κατέβει.

Ξαφνικά, ένας αστυνομικός της τροχαίας αναλαμβάνει δράση, την αρπάζει και την τραβάει από την άκρη της γέφυρας και την πετάει με ασφάλεια στο δρόμο.

Στη συνέχεια, η γυναίκα φαίνεται μέσα σε ένα ασθενοφόρο να έχει κανονικά τις αισθήσεις της και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για εξέταση.

«Αυτή η εποχή του χρόνου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Πολλοί άνθρωποι κουβαλούν πράγματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να δει. Το άγχος, η θλίψη, η μοναξιά και ο φόβος μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι αδύναμος. Σημαίνει ότι είναι άνθρωπος», δήλωσε σε ανακοίνωσή του το αστυνομικό τμήμα μετά το περιστατικό.

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης