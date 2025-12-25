Πεσκόφ για Ζελένσκι: Οι δηλώσεις του θέτουν το ερώτημα αν είναι ικανός να λάβει επαρκείς αποφάσεις για την ειρηνική επίλυση του πολέμου
Ντμίτρι Πεσκόφ Ρωσία Ουκρανία Πόλεμος Ρωσία - Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχήθηκε χθες μέσω ενός βίντεο στο Χ θάνατο στον Βλαντίμιρ Πούτιν

«Οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέτουν το ερώτημα αν είναι ικανός να λάβει επαρκείς αποφάσεις για την ειρηνική επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης» τόνισε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολιάζοντας τη χριστουγεννιάτικη ομιλία του Ουκρανού Προέδρου στην οποία ευχήθηκε τον θάνατο του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, ο Πεσκόφ χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ομιλία ως «άγευστη, γεμάτη οργή και ανισόρροπη», ενώ σημείωσε ότι ο Ζελένσκι «μοιάζει με έναν ανεπαρκή άνθρωπο».

«Θέλω να ρωτήσω αν είναι ικανός να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις για την επίλυση του ζητήματος με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», πρόσθεσε ο Πέσσκοφ.

Η ευχή του Ουκρανού Προέδρου

Σε ένα διάρκειας περίπου 8 λεπτών βίντεο, με το οποίο ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα» στους συμπατριώτες ανά τη γη, υπήρξε και μία αποστροφή, που ερμηνεύθηκε από τους περισσότερους ως... κατάρα για τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Σήμερα, όλοι έχουμε ένα όνειρο και κάνουμε μία ευχή για όλους: "Μακάρι να πεθάνει" (σ.σ. «may he perish» στους αγγλικούς υπότιτλους του μηνύματός του») εύχεται ο καθένας ξεχωριστά, όμως, όταν στρεφόμαστε στον Θεό, φυσικά, οι ευχές μας είναι ευρύτερες. Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία. Αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε γι’ αυτήν» είπε ο Ζελένσκι στο επίμαχο απόσπασμα.

