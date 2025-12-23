Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ένοπλοι απήγαγαν 28 πιστούς που πήγαιναν σε μουσουλμανική γιορτή στη Νιγηρία
Γυναίκες και παιδιά ανάμεσα στους απαχθέντες – Το περιστατικό σημειώθηκε στην πολιτεία Πλατό
Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, απήχθησαν έπειτα από ένοπλη ενέδρα σε όχημα που μετέφερε πιστούς σε μουσουλμανική γιορτή στην κεντρική Νιγηρία, σύμφωνα με έκθεση ασφαλείας που ήρθε στο φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα.
Σύμφωνα με την έκθεση, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου, όταν οπλισμένοι άνδρες έστησαν ενέδρα σε όχημα που κατευθυνόταν σε συγκέντρωση για τον εορτασμό του Μαουλούντ, δηλαδή της γέννησης του προφήτη Μωάμεθ. Η επίθεση έλαβε χώρα στο χωριό Ζακ, στην πολιτεία Πλατό, στην κεντρική Νιγηρία.
Οι ένοπλοι φέρονται να ακινητοποίησαν το όχημα και να απήγαγαν τουλάχιστον 28 επιβάτες, χωρίς να υπάρξουν άμεσες πληροφορίες για την τύχη τους ή για το ποιοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση. Η έκθεση ασφαλείας, η οποία συντάχθηκε για λογαριασμό του ΟΗΕ και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, δεν δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες για πιθανά αιτήματα των απαγωγέων.
Η κεντρική Νιγηρία έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο επιθέσεων και απαγωγών, με ένοπλες ομάδες να στοχοποιούν συχνά πολίτες σε αγροτικές περιοχές, επιτείνοντας το κλίμα ανασφάλειας στην περιοχή.
