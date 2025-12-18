Το Κογκρέσο των ΗΠΑ εγκρίνει την οριστική άρση των κυρώσεων στη Συρία
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία ΗΠΑ

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ εγκρίνει την οριστική άρση των κυρώσεων στη Συρία

Πλέον επιτρέπονται  αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα που έχει υποστεί ανυπολόγιστες καταστροφές έπειτα από σχεδόν μιάμιση δεκαετία εμφυλίου πολέμου

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ εγκρίνει την οριστική άρση των κυρώσεων στη Συρία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε χθες Τετάρτη την οριστική άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί από τις ΗΠΑ στη Συρία επί των ημερών της προεδρίας του Μπασάρ αλ Άσαντ, επιτρέποντας εκ νέου αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα που έχει υποστεί ανυπολόγιστες καταστροφές έπειτα από σχεδόν μιάμιση δεκαετία εμφυλίου πολέμου.

Η ακύρωση του λεγόμενου νόμου Caesar, ο οποίος είχε υιοθετηθεί το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κι επέβαλε τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανόταν στο κείμενο για την εθνική στρατηγική για την άμυνα (NDAA), που εγκρίθηκε από την αμερικανική Γερουσία με 77 ψήφους υπέρ έναντι 20 κατά.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε ήδη ταχθεί υπέρ την περασμένη εβδομάδα και το κείμενο πλέον απλά μένει να επικυρωθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε καταστήσει σαφές πως τασσόταν υπέρ της ακύρωσης του νόμου. Η εφαρμογή του ανεστάλη εξάλλου δυο φορές για έξι μήνες, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ τον Μάιο περί άρσης των κυρώσεων της Ουάσιγκτον στη Δαμασκό, στο πλαίσιο της εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων.

Ο επικεφαλής της συριακής διπλωματίας Άσαντ ας Σιμπάνι εξήρε μέσω X την ψηφοφορία στη Γερουσία, που «ανοίγει νέους ορίζοντες για τη συνεργασία και την εταιρική σχέση ανάμεσα στη χώρα μας και στον υπόλοιπο κόσμο».




Ο νόμος Caesar επέβαλε δραστικές κυρώσεις στην κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ, αποκλείοντας τη Δαμασκό από το διεθνές τραπεζικό σύστημα κι αποτρέποντας κάθε συναλλαγή με τη χρήση αμερικανικών δολαρίων.

Κλείσιμο
Αν και η εφαρμογή του είχε ανασταλεί, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν πως θα μπορούσε να βλάψει την εμπιστοσύνη επενδυτών αν δεν ακυρωνόταν.

Ο de facto ηγέτης της Συρίας Άχμαντ ας Σάρα συναντήθηκε τη 10η Νοεμβρίου στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Επρόκειτο για την πρώτη φορά που αρχηγός του συριακού κράτους επισκέφθηκε την αμερικανική προεδρία από την ανεξαρτησία της χώρας το 1946 και τον καθαγιασμό του πρώην τζιχαντιστή, που μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο στην εξουσία πιστώθηκε πως έβγαλε τη Δαμασκό από τη διεθνή απομόνωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τον είχε ήδη συναντήσει όταν ταξίδεψε στον Κόλπο τον Μάιο, ανακοινώνοντας τότε την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Έπειτα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου, το νέο καθεστώς στη Δαμασκό αναζητεί κεφάλαια για την ανοικοδόμηση, το κόστος της οποίας εκτιμάται πως μπορεί να ξεπεράσει τα 216 δισεκατομμύρια δολάρια, κατά την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η ακύρωση του νόμου «είναι αποφασιστικό βήμα για να δοθεί στον συριακό λαό αληθινή ευκαιρία να προχωρήσει στην ανοικοδόμηση έπειτα από δεκαετίες αδιανόητων δεινών», έκρινε η δημοκρατική γερουσιάστρια Τζιν Σαχίν.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης