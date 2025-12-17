Επιδημία γρίπης στη Γαλλία, ο αριθμός των κρουσμάτων αναμένεται να αυξηθεί
ΚΟΣΜΟΣ
Γρίπη Γαλλία Κρούσματα Νοσοκομεία Συμπτώματα

Επιδημία γρίπης στη Γαλλία, ο αριθμός των κρουσμάτων αναμένεται να αυξηθεί

Προβλέπεται και αύξηση των επισκέψεων στα επείγοντα

Επιδημία γρίπης στη Γαλλία, ο αριθμός των κρουσμάτων αναμένεται να αυξηθεί
4 ΣΧΟΛΙΑ
Επιδημία γρίπης πλήττει τη Γαλλία όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Παστέρ και της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας, ο αριθμός των κρουσμάτων θα αυξηθεί σημαντικά τις ερχόμενες δύο εβδομάδες προκαλώντας ενδεχομένως προβλήματα στη λειτουργία των νοσοκομείων της χώρας.

«Είναι πιθανό η χρήση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για τη γρίπη να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες δύο εβδομάδες», προειδοποιούν οι δύο οργανισμοί, κάνοντας λόγο για «ισχυρό αντίκτυπο στα νοσοκομεία κατά την περίοδο των διακοπών στο τέλος του έτους».

Όπως αναφέρει το εβδομαδιαίο δελτίο της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη, την εβδομάδα 8-14 Δεκεμβρίου, οι δείκτες που σχετίζονται με τη γρίπη συνέχισαν να αυξάνονται για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η υπηρεσία προβλέπει αύξηση των επισκέψεων στα επείγοντα για συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ακολουθούμενη από μείωση τις πρώτες δύο εβδομάδες του 2026, κυρίως λόγω της καθυστερημένης επίδρασης της μείωσης της μετάδοσης που συνδέεται με το κλείσιμο των σχολείων.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης