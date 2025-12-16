Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Οι τεράστιες μαύρες τρύπες δημιουργούν ισχυρούς κοσμικούς ανέμους στο διάστημα
Η μελέτη, που βασίζεται σε παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου eROSITA, αμφισβητεί τη μέχρι πρότινος επικρατούσα άποψη σχετικά με το φαινόμενο των μαύρων τρυπών και τη συμπεριφορά τους, παρέχοντας νέες γνώσεις για το πώς αυτές επηρεάζουν το περιβάλλον τους
Επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει πως οι μαύρες τρύπες που φιλοξενούνται στα κέντρα των γαλαξιών δεν καταβροχθίζουν μόνο ύλη, αλλά δημιουργούν και ισχυρούς κοσμικούς ανέμους, εκτοξεύοντας μέρος αυτής στο διάστημα.
Η μελέτη, που βασίζεται σε παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου eROSITA, αμφισβητεί τη μέχρι πρότινος επικρατούσα άποψη σχετικά με το φαινόμενο των μαύρων τρυπών και τη συμπεριφορά τους, παρέχοντας νέες γνώσεις για το πώς αυτές επηρεάζουν το περιβάλλον τους.
Οι μαύρες τρύπες έχουν τόσο ισχυρή βαρυτική έλξη που η ύλη και το φως δεν μπορούν να διαφύγουν από αυτές. Οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες που βρίσκονται στα κέντρα των γαλαξιών, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας, έχουν τεράστια μάζα και συχνά απορροφούν ύλη γύρω από το γύρω περιβάλλον, κυρίως αέρια. Αυτό το υλικό περιδινείται γύρω από την τρύπα, δημιουργώντας σπειροειδείς σχηματισμούς και τελικά προσπίπτει την μαύρη τρύπα, αυξάνοντας τη μάζα της.
Η διαδικασία αυτή προκαλεί την απελευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας, η οποία ακτινοβολεί ως έντονο φως, το οποίο ανιχνεύεται από τα τηλεσκόπια, κυρίως στην περιοχή των ακτινών Χ. Αυτά τα φωτεινά και ισχυρά αντικείμενα είναι γνωστά και ως κβάζαρ.
Σε προηγούμενες έρευνες είχε καταδειχτεί πως όσο πιο γρήγορα καταναλώνει μια μαύρη τρύπα ύλη, τόσο πιο αδύναμη είναι η ακτινοβολία της με αποτέλεσμα ένα πιο ήπιο τρεμόπαιγμα τους φωτός που εκπέμπει. Ωστόσο τα ευρήματα της νέας έρευνας αμφισβητούν αυτήν την εκτίμηση, δείχνοντας ότι στην πραγματικότητα οι μαύρες τρύπες που απορροφούν ύλη πιο γρήγορα δημιουργούν πιο έντονο τρεμόπαιγμα στην ακτινοβολία τους.
«Αντίθετα με τις προσδοκίες μας, διαπιστώσαμε ότι το τρεμόπαιγμα των ακτίνων Χ γίνεται ισχυρότερο για μαύρες τρύπες που απορροφούν ύλη με ταχύτερο ρυθμό», σημειώνει ο δρ. Αντώνης Γεωργακάκης , επικεφαλής της μελέτης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Η έρευνα δείχνει ότι το απροσδόκητα έντονο τρεμόπαιγμα οφείλεται στους ισχυρούς ανέμους εκροής υλικού που παράγονται από το ίδιο το κβάζαρ. Αυτοί οι άνεμοι εκτοξεύουν ύλη στο διάστημα, δημιουργώντας νέφη που περιοδικά «κρύβουν» την πηγή φωτός της μαύρης τρύπας, προκαλώντας έτσι το χαρακτηριστικό τρεμόπαιγμα στην εκπεμπόμενη ακτινοβολία.
Η μελέτη διεξήχθη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με επικεφαλής τον δρ. Αντώνη Γεωργακάκη και τη συμμετοχή των δρ. Μαρίας Χήρα και δρ. Angel Ruiz. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) και βασίστηκε στις παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου eROSITA. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) συμμετέχουν επίσης στη γερμανική κοινοπραξία που διαχειρίζεται το τηλεσκόπιο, προσφέροντας εργαλεία λογισμικού για τη βαθμονόμηση των οπτικών ακτίνων Χ και την ανάλυση των παρατηρήσεων.
