Με τη Μπετίνα Άντερσον, μέλος της κοσμικής κοινωνίας του Παλμ Μπιτς, αρραβωνιάστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ
Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια ενός πάρτι στον Λευκό Οίκο - Στο παρελθόν, ο Τραμπ Τζούνιορ ήταν αρραβωνιασμένος με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο μεγαλύτερος γιος του, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αρραβωνιάστηκε με την Μπετίνα Άντερσον, μέλος της κοσμικής κοινωνίας του Παλμ Μπιτς, έγραψαν αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ οι New York Times.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση στη διάρκεια ενός πάρτι στον Λευκό Οίκο. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει άμεσα με εκπρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ του νεότερου.
Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου αρραβωνιάζεται. Στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένος για 12 χρόνια με την Βανέσσα, πρώην μοντέλο και ηθοποιό, με την οποία απέκτησαν πέντε παιδιά.
Η Βανέσσα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2018. Στη συνέχεια, εκείνος αρραβωνιάστηκε με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ..
Πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Τραμπ Τζούνιορ και η Άντερσον έχουν σχέση εδώ και περίπου ένα χρόνο και τον περασμένο μήνα είχαν ταξιδέψει μαζί στο Ουνταϊπούρ της Ινδίας για να παραστούν σε μια γαμήλια δεξίωση.
BREAKING: Donald Trump Jr. and Bettina Anderson are ENGAGED.— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) December 16, 2025
pic.twitter.com/JLL65DWRHo
