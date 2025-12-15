Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Δείτε βίντεο: Ακόμη και στους -45 βαθμούς Κελσίου, η πιο κρύα πόλη του κόσμου λειτουργεί κανονικά
Δείτε βίντεο: Ακόμη και στους -45 βαθμούς Κελσίου, η πιο κρύα πόλη του κόσμου λειτουργεί κανονικά
Οι κάτοικοι του Γιακούτσκ είναι απόλυτα συνηθισμένοι στις ακραίες συνθήκες και, όπως λένε, το πρόβλημα δεν είναι ο καιρός, αλλά να μην φοράς τα σωστά ρούχα
Στην πιο κρύα μεγάλη πόλη του κόσμου, το Γιακούτσκ στα βάθη της Σιβηρίας, η ζωή συνεχίζεται ακόμη και αν το θερμόμετρο βυθιστεί κάτω από τους -40 βαθμούς Κελσίου.
Ακόμη και στους -45 βαθμούς και σε συνθήκες που είναι απαγορευτικές για κάθε ζωντανή ύπαρξη, η πόλη των 300.000 ανθρώπων συνεχίζει να ζει κανονικά.
Αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους και ο κόσμος βγαίνει για ψώνια.
Η παροιμία λέει «δεν υπάρχει κακός καιρός, αλλά λάθος ρούχα», λέει στο φακό του Reuters μια κάτοικος της πόλης.
Εμφανίζεται μάλιστα αρκετά… αισιόδοξη για το καιρό. Όπως, λέει, όλα θα πάνε καλά γιατί δεν φυσά.
Ακόμη και στους -45 βαθμούς και σε συνθήκες που είναι απαγορευτικές για κάθε ζωντανή ύπαρξη, η πόλη των 300.000 ανθρώπων συνεχίζει να ζει κανονικά.
Αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους και ο κόσμος βγαίνει για ψώνια.
Η παροιμία λέει «δεν υπάρχει κακός καιρός, αλλά λάθος ρούχα», λέει στο φακό του Reuters μια κάτοικος της πόλης.
Εμφανίζεται μάλιστα αρκετά… αισιόδοξη για το καιρό. Όπως, λέει, όλα θα πάνε καλά γιατί δεν φυσά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα