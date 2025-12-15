Δείτε βίντεο: Ακόμη και στους -45 βαθμούς Κελσίου, η πιο κρύα πόλη του κόσμου λειτουργεί κανονικά
ΚΟΣΜΟΣ
Σιβηρία Ψύχος Κακοκαιρία

Οι κάτοικοι του Γιακούτσκ είναι απόλυτα συνηθισμένοι στις ακραίες συνθήκες και, όπως λένε, το πρόβλημα δεν είναι ο καιρός, αλλά να μην φοράς τα σωστά ρούχα

Στην πιο κρύα μεγάλη πόλη του κόσμου, το Γιακούτσκ στα βάθη της Σιβηρίας, η ζωή συνεχίζεται ακόμη και αν το θερμόμετρο βυθιστεί κάτω από τους -40 βαθμούς Κελσίου.

Ακόμη και στους -45 βαθμούς και σε συνθήκες που είναι απαγορευτικές για κάθε ζωντανή ύπαρξη, η πόλη των 300.000 ανθρώπων συνεχίζει να ζει κανονικά.

Αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους και ο κόσμος βγαίνει για ψώνια.

Mercury drops to -49 Fahrenheit in world's coldest major city | REUTERS

Η παροιμία λέει «δεν υπάρχει κακός καιρός, αλλά λάθος ρούχα», λέει στο φακό του Reuters μια κάτοικος της πόλης.

Εμφανίζεται μάλιστα αρκετά… αισιόδοξη για το καιρό. Όπως, λέει, όλα θα πάνε καλά γιατί δεν φυσά.
