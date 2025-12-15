Κατηγορητήριο κατά του Σέρβου υπουργού Πολιτισμού για τους ουρανοξύστες του Τζάρεντ Κούσνερ στο Βελιγράδι

Στην πρόταση κατηγορητηρίου που κατατέθηκε από την εισαγγελία αναφέρεται ότι ο υπουργός Νίκολα Σελάκοβιτς και άλλα τρία άτομα «θεωρούνται ύποπτοι για κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση της νομοθεσίας και πλαστογραφία δημόσιου εγγράφου με σκοπό τον αποχαρακτηρισμό χώρου που αποτελούσε τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς»