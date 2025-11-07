Η Σερβία ψήφισε ειδικό νόμο που επιτρέπει στον γαμπρό του Τραμπ να κατασκευάσει πολυτελές συγκρότημα στο Βελιγράδι
ΚΟΣΜΟΣ
Σερβία Τζάρεντ Κούσνερ Βελιγράδι Κτίριο

Η Σερβία ψήφισε ειδικό νόμο που επιτρέπει στον γαμπρό του Τραμπ να κατασκευάσει πολυτελές συγκρότημα στο Βελιγράδι

Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε επιτρέπει την κατεδάφιση του κτηρίου παρά το γεγονός ότι αποτελεί μνημείο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Η Σερβία ψήφισε ειδικό νόμο που επιτρέπει στον γαμπρό του Τραμπ να κατασκευάσει πολυτελές συγκρότημα στο Βελιγράδι
Το σερβικό κοινοβούλιο ενέκρινε έναν ειδικό νόμο (Lex specialis) για το συγκρότημα κτιρίων του Γενικού Επιτελείου Στρατού στο κέντρο του Βελιγραδίου που υπέστη ζημιές στους νατοϊκούς βομβαρδισμούς το 1999.

Ο νόμος αυτός, ο οποίος υπερισχύει του γενικού δικαίου, επιτρέπει την κατεδάφιση του κτηρίου παρά το γεγονός ότι αποτελεί μνημείο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Με τον τρόπο αυτό ξεπερνιούνται τα εμπόδια για την οικοδόμηση του χώρου. Ο ειδικός νόμος ανοίγει τον δρόμο για να υλοποιήσει τα σχέδια του ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις αρχές του 2024 εξέφρασε την πρόθεσή του να κατασκευάσει δύο ουρανοξύστες με πολυτελές ξενοδοχείο, διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους.

Η σερβική αντιπολίτευση προανήγγειλε διαδηλώσεις εάν ξεκινήσει η κατεδάφιση του κτηρίου του ΓΕΣ. Από τότε που έγιναν γνωστά τα σχέδια του Τζάρεντ Κουσνέρ συχνά πραγματοποιούνται διαδηλώσεις με αίτημα την ανακατασκευή του κτηρίου όπως ήταν πριν από τους βομβαρδισμούς. Αυτό επιθυμεί η πλειονότητα του πληθυσμού σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν.

Η παραχώρηση του χώρου στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται, επίσης, προσβολή για τα θύματα των βομβαρδισμών μιας και οι ΗΠΑ πρωτοστάτησαν στη νατοϊκή αεροπορική εκστρατεία κατά της Γιουγκοσλαβίας το 1999.

