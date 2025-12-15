Μαγευτικές εικόνες από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη, στα λευκά και το Central Park με εκατοντάδες κόσμου (βίντεο)
Νέα Υόρκη Χιόνια Σέντραλ Παρκ

Μαγευτικές εικόνες από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη, στα λευκά και το Central Park με εκατοντάδες κόσμου (βίντεο)

Το χιόνι άρχισε να πέφτει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ολόκληρη την πόλη, με την έντασή του να αυξάνεται τις πρώτες πρωινές ώρες

Μαγευτικές εικόνες από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη, στα λευκά και το Central Park με εκατοντάδες κόσμου (βίντεο)
Η Νέα Υόρκη ξύπνησε την Κυριακή σε ένα χειμωνιάτικο σκηνικό, καθώς το Central Park καλύφθηκε από ένα πυκνό στρώμα χιονιού, με τα δέντρα και τα μονοπάτια να ντύνονται στα λευκά μετά την πρώτη ισχυρή χιονόπτωση της φετινής σεζόν.

Το χιόνι άρχισε να πέφτει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ολόκληρη την πόλη, με την έντασή του να αυξάνεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, προτού αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί από τα δυτικά προς τα μέσα της ημέρας.

Η χιονόπτωση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε μια πόλη που τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα χιονιού.

Δείτε βίντεο:





Κλείσιμο



Στα αεροδρόμια της πόλης, η χιονόπτωση ήταν ακόμη πιο έντονη. Στο διεθνές αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι είχαν καταγραφεί έως τις 7 το πρωί 6,6 εκατοστά χιονιού, ενώ στο LaGuardia η συσσώρευση έφτασε τα 4,3 εκατοστά.

Δείτε φωτογραφίες από το Central Park:

Μαγευτικές εικόνες από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη, στα λευκά και το Central Park με εκατοντάδες κόσμου (βίντεο)
Μαγευτικές εικόνες από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη, στα λευκά και το Central Park με εκατοντάδες κόσμου (βίντεο)
Μαγευτικές εικόνες από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη, στα λευκά και το Central Park με εκατοντάδες κόσμου (βίντεο)
