Μαγευτικές εικόνες από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη, στα λευκά και το Central Park με εκατοντάδες κόσμου (βίντεο)
Το χιόνι άρχισε να πέφτει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ολόκληρη την πόλη, με την έντασή του να αυξάνεται τις πρώτες πρωινές ώρες
Το χιόνι άρχισε να πέφτει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ολόκληρη την πόλη, με την έντασή του να αυξάνεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, προτού αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί από τα δυτικά προς τα μέσα της ημέρας.
Η χιονόπτωση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε μια πόλη που τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα χιονιού.
Δείτε βίντεο:
❄️❄️❄️❄️☃️☃️☃️❄️❄️❄️❄️— kayvan sabouri (@KayvanSabouri) December 15, 2025
Central Park was transformed into a winter wonderland as the first measurable snowfall of the season hit New York City!! pic.twitter.com/tLIl4zIIQ2
Njujork je prekriven sa 10 cm snega dok zimska oluja udara. Šetnja Upper East Sideom, Central Park sjaji pod padom snega, sa neboderima Billionaires’ Row poput One57 i 432 Park Avenue u vidokrugu.#SnegUNjujorku #CentralPark #ZimskaOluja #BillionairesRowpic.twitter.com/mdO5Du1AwY— Snezana Popadic (@snezana_polly) December 15, 2025
❄️ Central Park Turns into a Winter Wonderland— worldweatheronline (@worldweatheronl) December 15, 2025
Fresh snowfall covered New York City’s iconic park as winter conditions settled across the Northeast.#CentralPark #NYwx #WinterWonderland #newyorksnow pic.twitter.com/dI9jdqbjGy
VIDEO: 🇺🇸 New York City blanketed in its first snow of winter— AFP News Agency (@AFP) December 15, 2025
People flocked to Central Park and had to shift snow off sidewalks after the city's first snowfall of the winter#AFPVertical pic.twitter.com/rv4KP4w81D
Στα αεροδρόμια της πόλης, η χιονόπτωση ήταν ακόμη πιο έντονη. Στο διεθνές αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι είχαν καταγραφεί έως τις 7 το πρωί 6,6 εκατοστά χιονιού, ενώ στο LaGuardia η συσσώρευση έφτασε τα 4,3 εκατοστά.
Δείτε φωτογραφίες από το Central Park:
