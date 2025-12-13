Πέθανε σε ηλικία 9 ετών η μικρή influencer Μπρι Μπερντ μετά από μάχη με καρκίνο τελικού σταδίου

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.