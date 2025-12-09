Υπό ασφυκτική πίεση ο Ζελένσκι: «Δώσε το Ντονμπάς με κάποιο τρόπο» ζητούν οι Αμερικανοί, αλλά εκείνος αντιστέκεται
Η στάση που θα δείξουν οι ΗΠΑ - αν συμπεριφερθούν ως διαμεσολαβητής ή αν δείξουν τάση προς τη Ρωσία - θα κρίνουν την εξέλιξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, είπε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο Politico
Η διαμάχη για το Ντονμπάς, την ανατολική περιοχή της Ουκρανίας που ελέγχεται εν μέρει από ρωσικές δυνάμεις, έχει προκαλέσει ρήξη στις ειρηνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας. Σύμφωνα με ανώτατο Ευρωπαίο αξιωματούχο που μίλησε στο Politico υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι Αμερικανοί πιέζουν για μια συμφωνία ειρήνης που θα περιλαμβάνει την πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς από την Ουκρανία στη Ρωσία, κάτι που το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά.
«Στο θέμα του εδάφους, οι Αμερικανοί είναι απλοί: Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη, και οι Αμερικανοί συνεχίζουν να σκέφτονται πώς να το κάνουν αυτό», ανέφερε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος. «Οι Αμερικανοί επιμένουν ότι η Ουκρανία πρέπει να αποχωρήσει από το Ντονμπάς... με τον ένα τρόπο ή τον άλλο», πρόσθεσε.
Από την πλευρά της, η Ουκρανία απαιτεί κάθε ειρηνική συμφωνία να περιλαμβάνει μια παύση του πολέμου στις υπάρχουσες γραμμές, με το 30% του Ντονμπάς να παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο. «Η πιο ρεαλιστική επιλογή, γενικά, είναι να μείνουμε εκεί που βρισκόμαστε. Αλλά οι Ρώσοι πιέζουν το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη», δήλωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.
Η αμερικανική κυβέρνηση, ωστόσο, πιέζει για μια γρήγορη συμφωνία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει ανοιχτά την απογοήτευσή του για την καθυστέρηση. «Η Ρωσία, υποθέτω, θα ήθελε όλη τη χώρα, αν κάτσουμε και το σκεφτούμε. Πιστεύω είναι εντάξει με αυτό [το σχέδιο των ΗΠΑ], αλλά δεν είμαι σίγουρος αν ο Ζελένσκι είναι εντάξει. Οι άνθρωποί του το αγαπούν, αλλά εκείνος δεν το έχει διαβάσει», δήλωσε ο Τραμπ την Κυριακή.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει σχολιάσει τις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ, αλλά σε συνέντευξή του στο Bloomberg ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την ανατολική Ουκρανία. Το Κίεβο προσπαθεί να εξηγήσει στους Αμερικανούς ότι η παραχώρηση στη Ρωσία των εδαφών που ο Πούτιν δεν κατάφερε να καταλάβει σε πάνω από τρία χρόνια πολέμου, θα ενθαρρύνει τον Ρώσο πρόεδρο να ζητήσει περισσότερα.
«Ίσως ο Τραμπ θέλει και αυτό να συμβεί γρήγορα, έτσι ώστε η ομάδα του να αναγκαστεί να του εξηγήσει ότι αυτοί δεν φταίνε για το ότι δεν συμβαίνει τόσο γρήγορα όσο ήθελε», ανέφερε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα καταλάβει το Ντονμπάς ούτως ή άλλως. Ωστόσο, η Ουκρανία θεωρεί ότι η παραχώρηση του υπόλοιπου 30% του Ντονέτσκ, που περιλαμβάνει τις πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ με πληθυσμό άνω των 100.000, θα επιτρέψει στον Πούτιν να προχωρήσει σε εισβολή και στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια και Χάρκοβο, δήλωσε ο Ζελένσκι νωρίτερα φέτος.
«Γι' αυτό είναι σημαντικό το πώς θα συμπεριφερθεί η Αμερική: ως διαμεσολαβητής ή θα δείξει τάση προς τους Ρώσους;», αναρωτήθηκε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία περιμένει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που είναι έτοιμες να προσφέρουν οι ΗΠΑ.
