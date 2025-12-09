Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Φαρσέρ βύθισε ένα πολύ παράξενο άγαλμα στη Χαλκιδική για να... μπερδέψει τους αρχαιολόγους του μέλλοντος
Το άγαλμα θυμίζει τον αρχαίο Δισκοβόλο, αλλά έχει το κεφάλι του... Καλαμάρη από τον Μπομπ Σφουγγαράκη
Την Ελλάδα και τη Χαλκιδική επέλεξε ένας Αμερικανός καλλιτέχνης, γνωστός για τις φάρσες του, προκειμένου να «σκαρώσει» το νέο του χτύπημα! Ο λόγος για τον Sunday Nobody, ο οποίος μετά τα γιγαντιαία γλυπτά του Shrek (και όχι μόνο) που έχει παρουσιάσει, αυτή τη φορά εμπνεύστηκε από την Αρχαία Ελλάδα και τη δημοφιλή παιδική σειρά «Μπομπ Σφουγγαράκης»... για να προκαλέσει σύγχυση στους αρχαιολόγους του μέλλοντος! Συγκεκριμένα, επενδύοντας περίπου 25.000 δολάρια, δημιούργησε ένα μπρούτζινο άγαλμα ύψους τριών μέτρων που αποτελεί συνδυασμό του - χαμένου από τον 5ο αιώνα π.Χ. - Δισκοβόλου με έναν χαρακτήρα (τον Squidward για όσους γνωρίζουν) από τον «Μπομπ Σφουγγαράκη».
Πέρα από το βασικό άγαλμα, η κινεζική εταιρεία Cinuo Sculpture Company που ανέλαβε την κατασκευή, παρήγαγε άλλο ένα ιδίου μεγέθους (πωλείται στο διαδίκτυο με αρχικά τιμή τα 4.000 ευρώ) και άλλα μικρότερα αντίγραφα, που πωλήθηκαν αντί 500 δολαρίων το ένα.
Για να εξασφαλίσει τη μακροχρόνια αντοχή του, ο Nobody δημιούργησε συμβουλεύτηκε έναν πανεπιστημιακό αρχαιολόγο για τα υλικά που θα μπορούσαν να αντέξουν στον χρόνο. Τελικά, ο μπρούντζος επιλέχθηκε λόγω της ικανότητάς του να αντέχει στο θαλασσινό νερό για πάνω από 1.000 χρόνια, ενώ έχει χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. «Ήθελα κάτι που να αντέξει περισσότερο από εμάς χωρίς να βλάψει τον ωκεανό», εξήγησε ο καλλιτέχνης στο ντοκιμαντέρ του στο YouTube.
Το γλυπτό βάρους 500 κιλών τοποθετήθηκε σε παραλία της Χαλκιδικής, πάνω σε φουσκωτές σχεδίες, και βυθίστηκε περίπου στα 9 μέτρα. Η στιγμή καταγράφηκε σε ένα βίντεο που έγινε viral στο διαδίκτυο.
Αν και οι ελληνικές Αρχές δεν έχουν κάνει κάποια δήλωση για το θέμα, η όλη κίνηση προκαλεί σκέψεις για το πώς μπορεί να επηρεάσει την πραγματική αρχαιολογία και την ηθική των ανασκαφών.
Putting Handsome Squidward’s face from SpongeBob on an ancient Greek statue then sinking it to the bottom of the Mediterranean Sea to confuse future archeologists pic.twitter.com/6LdZFNKMJK— Sunday Nobody (@sunday_nobody) December 6, 2025
A three-meter statue was sunk in Greece to confuse archaeologists of the future 🤿🗿— NEXTA (@nexta_tv) December 8, 2025
The creator of the idea approached it like a true chaotic mastermind. First, he forged a student ID and even consulted a real archaeologist about which materials could survive for a thousand… pic.twitter.com/4D7FVcQpor
