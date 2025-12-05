Πυρετός διαβουλεύσεων στην Ευρώπη για τα ρωσικά assets: Προτιμότερα σαν διαπραγματευτικά εργαλεία, λέει η Euroclear

Η Κομισιόν έχει προτείνει την αξιοποίηση μέρους των ρωσικών assets για τη χρηματοδότηση ενός δανείου αποζημιώσεων 165 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Κίεβο - Το βράδυ, η Φον ντερ Λάιεν και ο Μερτς θα επιχειρήσουν να κάμψουν τις αντιστάσεις του Βέλγου πρωθυπουργού