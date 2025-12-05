Ένα πρώην σοβιετικό ξενοδοχείο διχάζει τη Μολδαβία μετά τον θάνατο ενός 13χρονου κοριτσιού

Στις αρχές Νοεμβρίου, ένα κορίτσι πέθανε στα ερείπια του National Hotel στην καρδιά του Κισινάου - Έκτοτε, μαίνεται η συζήτηση για το τι πρέπει να συμβεί στο κτήριο