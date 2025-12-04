Γερμανία: Ζήτημα κομματικής πειθαρχίας έθεσε ο Μερτς στην κρίσιμη ψηφοφορία για το συνταξιοδοτικό

Ο κυβερνητικός συνασπισμός βρίσκεται σε κρίση, με τους πιο νεαρούς βουλευτές του CDU να απειλούν να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο για τις συντάξεις, θεωρώντας ότι επιβαρύνει δυσανάλογα τις επόμενες γενιές