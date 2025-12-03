Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Η Jaguar Land Rover απέλυσε τον επικεφαλής σχεδιασμού, Τζέρι ΜακΓκόβερν, σύμφωνα με δημοσιεύματα
Η αναδιάρθρωση έρχεται μόλις μία εβδομάδα αφότου το πρώην στέλεχος της Tata, PB Μπαλάτζι, ανέλαβε τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου της JLR
Ο επί χρόνια επικεφαλής σχεδιασμού Τζέρι ΜακΓκόβερν φέρεται να απολύθηκε από την Jaguar Land Rover.
Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Jaguar Land Rover, Τζέρι ΜακΓκόβερν, αποχώρησε από την εταιρεία μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες στην αυτοκινητοβιομηχανία, σύμφωνα με διαδικτυακά δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν σήμερα το πρωί. Η αναδιάρθρωση έρχεται μόλις μία εβδομάδα αφότου το πρώην στέλεχος της Tata, PB Μπαλάτζι, ανέλαβε τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου της JLR, αντικαθιστώντας τον πρόσφατα αποχωρήσαντα Άντριαν Μάρντελ.
Ο νέος διευθύνων σύμβουλος, PB Μπαλάτζι, διετέλεσε οικονομικός διευθυντής της Tata Motors, πριν αναλάβει μετά τη συνταξιοδότηση του Μάρντελ. Ο Μπαλάτζι φέρνει 32 χρόνια εμπειρίας στη θέση, με περισσότερο από μια δεκαετία εργασίας στην μητρική εταιρεία της JLR, την Tata Motors.
Το Automotive News, επικαλούμενο ένα δημοσίευμα που αρχικά διαψεύστηκε από το Autocar India, αναφέρει ότι ο Τζέρι ΜακΓκόβερν όχι μόνο απολύθηκε από τη θέση του στην κορυφή της ομάδας σχεδιασμού της JLR, αλλά λέγεται ότι «συνοδεύτηκε και φυσικά έξω από το χώρο».
Η δραματική απόλυση έρχεται μόλις 12 μήνες αφότου ο Τζέρι ΜακΓκόβερν βοήθησε στην εφαρμογή μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες αποφάσεις της εταιρείας εδώ και χρόνια, μετατρέποντας την Jaguar σε μια αμιγώς ηλεκτρική μάρκα με το Type 00 Concept.
Ο Τζέρι ΜακΓκόβερν ήταν εν μέρει υπεύθυνος για την ανάπτυξη της σειράς Land Rover, ώστε να συμπεριλάβει τα μοντέλα Evoque και Velar. Ο Τζέρι ΜακΓκόβερν συνέβαλε επίσης στην εστίαση της JLR στα Defender, Range Rover και Discovery. Aποχωρεί από την JLR μετά από 21 χρόνια καριέρας στις μάρκες Jaguar και Land Rover. Ο Τζέρι ΜακΓκόβερν είναι υπεύθυνος για μερικά από τα πιο δημοφιλή οχήματα του χαρτοφυλακίου της JLR, όπως το Range Rover Evoque, το Range Rover Velar, το Land Rover Defender και τη σύγχρονη σειρά Range Rover. Ο Τζέρι ΜακΓκόβερν ηγήθηκε επίσης της ομάδας σχεδιασμού για το αμφιλεγόμενο Type 00.
Ο Τζέρι ΜακΓκόβερν αρχικά εντάχθηκε στην Land Rover ως επικεφαλής σχεδιασμού το 2006, προτού αναλάβει τον ρόλο για ολόκληρη την JLR το 2020.
Η Jaguar Land Rover γνωρίζει ταραχώδεις εποχές, αλλά η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Η υποδοχή στο πρωτότυπο 00 δεν ήταν καθόλου θετική και επιδεινώθηκε από την απόφαση της Jaguar να μην πουλήσει κανένα αυτοκίνητο το 2025. Η αυτοκινητοβιομηχανία δέχτηκε πρόσφατα επίσης μια μαζική κυβερνοεπίθεση, η οποία σχεδόν διέκοψε τις δραστηριότητές της για έξι εβδομάδες. Ίσως η πρόσφατη απόλυση να χρησιμεύσει ως νέο εφαλτήριο για ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει το 2026 - και οι αναλυτές ελπίζουν ότι τα προϊόντα της JLR θα εξακολουθούν να είναι εξίσου όμορφα χωρίς τον Τζέρι ΜακΓκόβερν στο τιμόνι.
Ο ΜακΓκόβερν ξεκίνησε την καριέρα του στον Όμιλο Austin Rover και ήταν υπεύθυνος για πρωτότυπα αυτοκίνητα όπως το MG EX-E, καθώς και για δημοφιλή αυτοκίνητα παραγωγής όπως το σπορ αυτοκίνητο MG F και το Land Rover Freelander. Στη συνέχεια, ο ΜακΓκόβερν εργάστηκε στη Ford για να βοηθήσει στην αναβίωση των μαρκών Lincoln-Mercury.
