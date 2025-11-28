Χονγκ Κονγκ: Στους 128 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά σε συγκρότημα ουρανοξυστών
ΚΟΣΜΟΣ
Χονγκ Κονγκ Πυρκαγιά Ουρανοξύστες

Χονγκ Κονγκ: Στους 128 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά σε συγκρότημα ουρανοξυστών

Πάνω από 70 οι τραυματίες και 200 οι αγνοούμενοι - Για τις προσπάθειες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί 1.000 αστυνομικοί

Χονγκ Κονγκ: Στους 128 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά σε συγκρότημα ουρανοξυστών
Ο υπουργός Ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ Κρις Τανγκ δήλωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες διάσωσης σε συγκρότημα ουρανοξυστών όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά που μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 128 ανθρώπους.

Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 79, εκ των οποίων οι 12 είναι πυροσβέστες και ένας από αυτούς είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ο αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε 200.



Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι για τις προσπάθειες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί 1.000 αστυνομικοί.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι το σύστημα πυρανίχνευσης στους ουρανοξύστες όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν λειτουργούσε σωστά.


