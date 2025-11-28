Χονγκ Κονγκ: Στους 128 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά σε συγκρότημα ουρανοξυστών
Πάνω από 70 οι τραυματίες και 200 οι αγνοούμενοι - Για τις προσπάθειες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί 1.000 αστυνομικοί
Ο υπουργός Ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ Κρις Τανγκ δήλωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες διάσωσης σε συγκρότημα ουρανοξυστών όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά που μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 128 ανθρώπους.
Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 79, εκ των οποίων οι 12 είναι πυροσβέστες και ένας από αυτούς είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ο αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε 200.
Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι για τις προσπάθειες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί 1.000 αστυνομικοί.
Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι το σύστημα πυρανίχνευσης στους ουρανοξύστες όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν λειτουργούσε σωστά.
❗ Death toll from the Hong Kong fire keeps rising — already 128 victims— NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2025
According to Reuters, the number of dead has climbed to 128 — and this may not be the end, as rescuers continue clearing the debris.
The blaze in the high-rise residential complex in Hong Kong was only… https://t.co/aTodLYXBti pic.twitter.com/KMnCcYS81S
