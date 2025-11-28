Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί της πυρκαγιάς σε ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ - Η κατάσβεση συνεχίζεται για 3η ημέρα
Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή
Η επιχείρηση κατάσβεσης, έρευνας και διάσωσης συνεχιζόταν το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) στο Χονγκ Κονγκ, όπου οι πυρκαγιές που μετέτρεψαν σε επίγεια κόλαση συγκρότημα πολυκατοικιών συνέχιζαν να καίνε, τρεις ημέρες αφότου ξέσπασαν, κι ο απολογισμός της τραγωδίας έγινε ακόμη βαρύτερος, φθάνοντας τους 94 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου πυροσβέστη, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας South China Morning Post και του δικτύου RTHK.
Άλλοι 76 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 11 πυροσβέστες, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της αυτόνομης περιοχής της Κίνας.
Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί σε μερικές ώρες.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια από τις πολυκατοικίες 30 και πλέον ορόφων προχθές Τετάρτη και εξαπλώθηκε στις άλλες. Αυτή είναι η πιο πολύνεκρη καταστροφή στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες.
Διενεργούνται έρευνες για τα αίτια.
Γύρω από τις πολυκατοικίες είχαν τοποθετηθεί σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυα από πλαστικό για εργασίες ανακαίνισης των κτιρίων, τα οποία είχαν ανεγερθεί τα χρόνια του 1980 και χρειάζονταν επισκευές. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα υλικά αυτά συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς που μετέτρεψε σε θανάσιμη παγίδα τις πολυκατοικίες.
Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή.
