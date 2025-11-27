Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Τριβές στον κυβερνητικό συνασπισμό στην Ιταλία λόγω του νομοσχεδίου για τον βιασμό
Σπάνια συμφωνία μεταξύ της Μελόνι και της αρχηγού της Κεντροαριστεράς, Έλι Σλάιν - Αντιρρήσεις από τον Σαλβίνι για την αλλαγή του ορισμού
Το ιταλικό Κοινοβούλιο ανέβαλε τη συζήτηση για το νομοσχέδιο που θα ορίζει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση ως βιασμό, εν μέσω των διαφωνιών στο πλαίσιο της κυβερνητικής συμμαχίας.
Είχε προηγηθεί μια σπάνια για τα ιταλικά πολιτικά δεδομένα συμφωνία μεταξύ της πρωθυπουργού, Τζιόρτζια Μελόνι, και της πολιτικής της αντιπάλου, της κεντροαριστερής Έλι Σλέιν. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε στην κάτω Βουλή την περασμένη εβδομάδα και αναμενόταν να λάβει την τελική έγκριση από τη Γερουσία αυτή την εβδομάδα.
Ωστόσο, η συζήτηση αναβλήθηκε απροσδόκητα από τη Λέγκα, τον ακροδεξιό σύμμαχο της κυβέρνησης με ηγέτη τον Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος υποστήριξε ότι ο νόμος «θα φρακάρει τα δικαστήρια» και θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο εκδίκησης.
Το νομοσχέδιο, όπως σημειώνει ο Guardian, ορίζει ότι όποιος εμπλέκεται σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του άλλου ατόμου μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης από έξι έως 12 χρόνια. Στόχος του μέτρου είναι να διευκολυνθεί η αναφορά και η δίωξη των βιαστών.
Στην Ιταλία, η σεξουαλική βία ορίζεται ως ο εξαναγκασμός ενός ατόμου σε σεξουαλικές πράξεις μέσω απειλών, σωματικής βίας ή κατάχρησης εξουσίας. Ωστόσο, ο Ποινικός Κώδικας δεν αναγνωρίζει ρητά την απουσία συγκατάθεσης ως επαρκή λόγο για την άσκηση δίωξης.
Ο Σαλβίνι δήλωσε ότι υποστηρίζει τον νόμο κατ' αρχήν, αλλά η τρέχουσα εκδοχή «αφήνει πολύ περιθώριο για ατομική ερμηνεία» και κινδυνεύει να τροφοδοτήσει τις συγκρούσεις αντί να μειώσει τη βία.
«Αφήνει περιθώριο σε γυναίκες και άνδρες να χρησιμοποιήσουν έναν ασαφή νόμο για προσωπικές βεντέτες χωρίς να έχει διαπραχθεί καμία κακοποίηση», δήλωσε στους δημοσιογράφους.
Η αναβολή ήρθε μετά την τελική έγκριση από το ιταλικό Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα νομοσχεδίου που καθιστά τη γυναικοκτονία ξεχωριστό έγκλημα, τιμωρούμενο με ισόβια κάθειρξη. Το αρχικό σχέδιο ήταν να ψηφιστούν και τα δύο νομοσχέδια για να σηματοδοτήσουν την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου.
Η Γερουσία θα εξετάσει το νομοσχέδιο τον Ιανουάριο.
