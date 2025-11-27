ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους - Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, κέντρο και Αττική Οδό - Κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς

Τριβές στον κυβερνητικό συνασπισμό στην Ιταλία λόγω του νομοσχεδίου για τον βιασμό
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Βιασμός Ματέο Σαλβίνι Τζόρτζια Μελόνι

Τριβές στον κυβερνητικό συνασπισμό στην Ιταλία λόγω του νομοσχεδίου για τον βιασμό

Σπάνια συμφωνία μεταξύ της Μελόνι και της αρχηγού της Κεντροαριστεράς, Έλι Σλάιν - Αντιρρήσεις από τον Σαλβίνι για την αλλαγή του ορισμού

Τριβές στον κυβερνητικό συνασπισμό στην Ιταλία λόγω του νομοσχεδίου για τον βιασμό
4 ΣΧΟΛΙΑ
Το ιταλικό Κοινοβούλιο ανέβαλε τη συζήτηση για το νομοσχέδιο που θα ορίζει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση ως βιασμό, εν μέσω των διαφωνιών στο πλαίσιο της κυβερνητικής συμμαχίας.

Είχε προηγηθεί μια σπάνια για τα ιταλικά πολιτικά δεδομένα συμφωνία μεταξύ της πρωθυπουργού, Τζιόρτζια Μελόνι, και της πολιτικής της αντιπάλου, της κεντροαριστερής Έλι Σλέιν. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε στην κάτω Βουλή την περασμένη εβδομάδα και αναμενόταν να λάβει την τελική έγκριση από τη Γερουσία αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, η συζήτηση αναβλήθηκε απροσδόκητα από τη Λέγκα, τον ακροδεξιό σύμμαχο της κυβέρνησης με ηγέτη τον Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος υποστήριξε ότι ο νόμος «θα φρακάρει τα δικαστήρια» και θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο εκδίκησης.

Το νομοσχέδιο, όπως σημειώνει ο Guardian, ορίζει ότι όποιος εμπλέκεται σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του άλλου ατόμου μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης από έξι έως 12 χρόνια. Στόχος του μέτρου είναι να διευκολυνθεί η αναφορά και η δίωξη των βιαστών.

Στην Ιταλία, η σεξουαλική βία ορίζεται ως ο εξαναγκασμός ενός ατόμου σε σεξουαλικές πράξεις μέσω απειλών, σωματικής βίας ή κατάχρησης εξουσίας. Ωστόσο, ο Ποινικός Κώδικας δεν αναγνωρίζει ρητά την απουσία συγκατάθεσης ως επαρκή λόγο για την άσκηση δίωξης.

Ο Σαλβίνι δήλωσε ότι υποστηρίζει τον νόμο κατ' αρχήν, αλλά η τρέχουσα εκδοχή «αφήνει πολύ περιθώριο για ατομική ερμηνεία» και κινδυνεύει να τροφοδοτήσει τις συγκρούσεις αντί να μειώσει τη βία.

«Αφήνει περιθώριο σε γυναίκες και άνδρες να χρησιμοποιήσουν έναν ασαφή νόμο για προσωπικές βεντέτες χωρίς να έχει διαπραχθεί καμία κακοποίηση», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η αναβολή ήρθε μετά την τελική έγκριση από το ιταλικό Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα νομοσχεδίου που καθιστά τη γυναικοκτονία ξεχωριστό έγκλημα, τιμωρούμενο με ισόβια κάθειρξη. Το αρχικό σχέδιο ήταν να ψηφιστούν και τα δύο νομοσχέδια για να σηματοδοτήσουν την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου.

Κλείσιμο
Η Γερουσία θα εξετάσει το νομοσχέδιο τον Ιανουάριο.


Ειδήσεις σήμερα:

Σκληρό πόκερ παίζει ο Πούτιν με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Παραπέμπει στο μέλλον τη συμφωνία, δηλώνει ότι δεν έχει σκοπό να επιτεθεί στην Ευρώπη

Πολιτισμικό στοιχείο ή κατάρα το μπαμπού για το Χονγκ Κονγκ; Πώς συνέβαλε στην τραγωδία με την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες

Ο βίος και η πολιτεία του δικηγόρου που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες – Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate

4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης