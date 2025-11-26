Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους - Αεροπλάνο βγήκε εκτός πορείας σε διάδρομο τροχοδρόμησης
Οι επιβάτες της πτήσης LO771 αποβιβάστηκαν με ασφάλεια - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Οι επιβάτες της πτήσης LO771 αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, όπως γνωστοποίησε ο φορέας σε σχετική ενημέρωση στο Facebook.
Lithuania's Vilnius International Airport temporarily closes after Polish LOT aircraft slides off runway amid heavy snowfall.— PressTV Extra (@PresstvExtra) November 26, 2025
Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpigtxM pic.twitter.com/PnSHRdWkCP
Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι ο βασικός διάδρομος απογειώσεων και προσγειώσεων θα παραμείνει εκτός λειτουργίας έως τις 17:00 τοπική ώρα (ίδια ώρα με την Ελλάδα), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.
🚨Breaking: LOT Polish Airlines Flight LO771 (Embraer E170, reg. SP-LDK) slid off the taxiway at Vilnius Airport today amid heavy snow, after landing from Warsaw at 13:43 local time. All 63 passengers and 4 crew evacuated safely.. no injuries reported. Runway closed until at… pic.twitter.com/nuCkRHwf3r— Fahad Naim (@Fahadnaimb) November 26, 2025
🇵🇱"LOT Polish Airlines" jet (LOT7ME) slipped off the taxiway after landing in 🇱🇹Vilnius Airport ✈️ pic.twitter.com/zMy2BBfCeh— 🇱🇹Paulius Kirstukas (@P_Kirstukas) November 26, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της
Ρόδος: Γιος λιμενικού ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα
Αλέξανδρος Μανιατόπουλος: Οι απότομες στροφές της ζωής του θρύλου της αυτοκίνησης και το βιβλίο Guinness
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr