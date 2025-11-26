Διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους - Αεροπλάνο βγήκε εκτός πορείας σε διάδρομο τροχοδρόμησης
ΚΟΣΜΟΣ
Αεροπλάνο Βίλνιους

Διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους - Αεροπλάνο βγήκε εκτός πορείας σε διάδρομο τροχοδρόμησης

Οι επιβάτες της πτήσης LO771 αποβιβάστηκαν με ασφάλεια - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους - Αεροπλάνο βγήκε εκτός πορείας σε διάδρομο τροχοδρόμησης
Ένα αεροπλάνο της πολωνικής LOT αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα κατά την τροχοδρόμηση στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, όταν βγήκε εκτός πορείας σε βοηθητικό διάδρομο, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας αρχής. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να «παγώσει» προσωρινά κάθε κίνηση στο αεροδρόμιο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Οι επιβάτες της πτήσης LO771 αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, όπως γνωστοποίησε ο φορέας σε σχετική ενημέρωση στο Facebook.


Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι ο βασικός διάδρομος απογειώσεων και προσγειώσεων θα παραμείνει εκτός λειτουργίας έως τις 17:00 τοπική ώρα (ίδια ώρα με την Ελλάδα), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Κλείσιμο


Ειδήσεις σήμερα:

Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της

Ρόδος: Γιος λιμενικού ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα

Αλέξανδρος Μανιατόπουλος: Οι απότομες στροφές της ζωής του θρύλου της αυτοκίνησης και το βιβλίο Guinness

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης