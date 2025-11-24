Κρεμλίνο: Δεν έχουμε λάβει ακόμη τα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων της Γενεύης
Το Κρεμλίνο έχει καταγράψει πως έγιναν ορισμένες προσαρμογές στο κείμενο που είχε σταλεί νωρίτερα στη Μόσχα, αλλά η ρωσική πλευρά δεν έχει λάβει την τελική μορφή του εγγράφου
Η Ρωσία δεν έχει λάβει το επίσημο κείμενο του σχεδίου διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο τροποποιήθηκε μετά τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας την Κυριακή, όπως είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.
Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας ανέφερε σε ενημέρωση Τύπου ότι η Μόσχα δεν έχει παραλάβει το επίσημο έγγραφο του σχεδίου διευθέτησης που επεξεργάστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία κατά τις πρόσφατες συνομιλίες στη Γενεύη. Όπως είπε, απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου TASS, «δεν έχουμε δει ακόμη κανένα σχέδιο, έχουμε διαβάσει μόνο δηλώσεις από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη» και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε λάβει ακόμη κάτι επίσημο».
Ο Πεσκόφ επισήμανε ότι το Κρεμλίνο έχει καταγράψει πως έγιναν ορισμένες προσαρμογές στο κείμενο που είχε σταλεί νωρίτερα στη Μόσχα, αλλά διευκρίνισε ότι η ρωσική πλευρά δεν έχει λάβει την τελική μορφή του εγγράφου ώστε να το αξιολογήσει.
Όταν ρωτήθηκε για τις πληροφορίες ότι άλλαξε η ρήτρα που αφορούσε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο κάποια στιγμή το Κίεβο να ενταχθεί στη Συμμαχία, ο Πεσκόφ απάντησε ότι το Κρεμλίνο δεν θα συζητήσει τις λεπτομέρειες κανενός προσχεδίου συμφωνίας με βάση ρεπορτάζ του Τύπου.
«Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και περίπλοκο ζήτημα (…) Εδώ είναι απαραίτητο να βασιζόμαστε σε πληροφορίες που προέρχονται από επίσημα κανάλια», υπογράμμισε, ενώ σημείωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για μια συνάντηση αυτή την εβδομάδα μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών διαπραγματευτών.
Την Κυριακή, η Ουάσινγκτον και το Κίεβο πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις για το αμερικανικό «ειρηνευτικό σχέδιο» των 28 σημείων. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη συνάντηση «την πιο παραγωγική» από την έναρξη της σύγκρουσης. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, ΗΠΑ και Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου. Όπως υπογράμμισε ο Ρούμπιο, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να διαχωρίσουν τα διαπραγματευτικά κανάλια που αφορούν την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας και την ενδεχόμενη ένταξή της στο ΝΑΤΟ.
