Καφέ που σερβίρει πιάτα... με ακρίδες και σκουλήκια έχει γίνει γαστρονομική τάση στο Μάρμπεργκ της Γερμανίας
Τα τελευταία χρόνια, τα έντομα έχουν εγκριθεί ως τρόφιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυκλοφορούν σε διάφορες μορφές
Ατραξιόν έχει γίνει στη γερμανική πόλη Μάρμπεργκ, στο κρατίδιο της Έσσης στη Γερμανία, ένα φοιτητικό καφέ που έχει εντάξει στο μενού του... πιάτα με έντομα!
Τα τελευταία χρόνια, τα έντομα έχουν εγκριθεί ως τρόφιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυκλοφορούν σε διάφορες μορφές, από γλυκίσματα έως αλμυρά πιάτα. Έτσι, στο Μάρμπεργκ, η τάση αυτή έφτασε πλέον και στα φοιτητικά στέκια με το καφέ «Satz» που δεν προσφέρει απλώς ένα μεμονωμένο πιάτο με έντομα, αλλά ολόκληρη σειρά επιλογών που περιλαμβάνουν αλευροσκώληκες, γρύλλους και ακρίδες, που σερβίρονται μαζί με πατάτες τηγανιτές, επιδόρπια και άλλα καθημερινά προϊόντα καφέ.
Μάλιστα, η ιδέα άρχισε να παίρνει μορφή πριν καν ανοίξει το κατάστημα: όπως αποκάλυψε ο σύλλογος σπουδαστών του πανεπιστημίου της πόλης μέσω Instagram, στη βιτρίνα της φοιτητικής εστίας είχαν τοποθετηθεί ψεύτικες αράχνες και άλλα έντομα, υποδηλώνοντας ότι στο ισόγειο του συγκροτήματος επρόκειτο να λειτουργήσει καφέ αφιερωμένο στη διατροφική τάση των εντόμων.
Όπως έγινε γνωστό σε σχετικά αφιερώματα, ο σεφ που λειτουργεί το καφέ, Μάρτιν Μπαουμγκάρτεν άρχισε να πειραματίζεται με συνταγές με βάση τα έντομα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν η μειωμένη δραστηριότητα στο πανεπιστήμιο του έδωσε επιπλέον χρόνο για να εξερευνήσει νέες γαστρονομικές ιδέες. Εμπνευσμένος από τα ταξίδια των παιδιών του με σακίδια στην πλάτη στην Ασία —και από το περιπετειώδες πνεύμα των φοιτητών που ταξιδεύουν στον κόσμο— αποφάσισε να φέρει γεύσεις από όλο τον κόσμο στο καφέ.
Αν και οι φίλοι και η οικογένειά του τον κορόιδευαν αρχικά για τα «πλάσματα» του, τα πιάτα έχουν γίνει μια εκπληκτική επιτυχία στους πελάτες.
Από την ημέρα των εγκαινίων και μετά, τα πιάτα με έντομα έχουν γίνει πλέον συνηθισμένη επιλογή για τους φοιτητές της πόλης στις όχθες του Λαν.
A German cafe is serving up an unusual twist — grasshoppers, crickets and mealworms are now part of the menu. pic.twitter.com/Er3oQgrZKP— DW News (@dwnews) November 22, 2025
