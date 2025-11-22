Δύο οι νεκροί από το δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο στην Ισπανία

«Σήμερα είναι ημέρα θλίψης για την Αστούριας και για όλη τη χώρα», σχολίασε μέσω X ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, εκφράζοντας την «αλληλεγγύη του στην οικογένεια των μεταλλωρύχων»