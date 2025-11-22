Παραιτήθηκε η Τέιλορ Γκριν μετά την δημόσια διαμάχη της με τον Τραμπ - «Σπουδαία είδηση», το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου
«Θα παραιτηθώ από το αξίωμά μου με την τελευταία μου ημέρα να είναι η 5η Ιανουαρίου 2026», δήλωσε η ρεπουμπλικανή εκπρόσωπος της πολιτείας Τζόρτζια στη Βουλή των Αντιπροσώπων
Η ρεπουμπλικανή βουλεύτρια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία εκπροσωπεί την πολιτεία Τζόρτζια στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή μέσω X ότι παραιτείται από το αξίωμά της και ότι η τελευταία ημέρα που θα ασκήσει τα καθήκοντά της θα είναι η 5η Ιανουαρίου 2026, μετά την απροσδόκητη δημόσια σύγκρουση στην οποία ενεπλάκη με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο διάστημα.
Ο πρόεδρος είχε αποσύρει την υποστήριξή του προς τη μέχρι πρότινος πιστή σύμμαχό του, Ματζόρι Τέιλορ Γκριν, δηλώνοντας ότι θα στήριζε μια πρόκληση εναντίον της στις προκριματικές εκλογές.
Στην ανάρτησή της, η Γκριν ανέφερε: «Έχω πάρα πολύ αυτοσεβασμό και αξιοπρέπεια, αγαπώ την οικογένειά μου πάρα πολύ και δεν θέλω η γλυκιά μου περιφέρεια να χρειαστεί να υπομείνει μια μισητή προεκλογική πρόκληση εναντίον μου από τον πρόεδρο για τον οποίο όλοι παλέψαμε, μόνο και μόνο για να παλέψω και να κερδίσω την εκλογή μου, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί πιθανότατα θα χάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές».
Στη μακροσκελή ανακοίνωση με την οποία εξηγεί την απόφασή της, η φράση-κλειδί μοιάζει να είναι η εξής (σελ. 3): «το ότι υπερασπίστηκα Αμερικανίδες οι οποίες βιάστηκαν στα 14, έγιναν θύματα εμπορίας κι εκμετάλλευσης από πλούσιους και ισχυρούς, δεν θα έπρεπε να έχει αποτέλεσμα να με αποκαλεί προδότρια και να με απειλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, για τον οποίο έδωσα μάχες».
Στο κείμενο, όπως και σε βίντεο που δημοσιοποίησε, τόνισε ακόμη πως πάντοτε «απεχθανόταν» την πολιτική τάξη στην Ουάσιγκτον και «ουδέποτε εντάχθηκε» σε αυτή.
Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε τελευταία σε ρήξη με την ως πρότινος παθιασμένη οπαδό του και μορφή του κινήματος MAGA («Make America Great Again», «ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της»). Της φόρεσε ταμπέλες όπως «Μάρτζορι ‘η προδότρια’ Τέιλορ Γκριν», ή «Μάγκι ‘η παλαβή’», ενώ διεμήνυσε πως δεν θα την υποστήριζε ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, αφού η αιρετή επέκρινε τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση Επστάιν, από το όνομα του Νεοϋορκέζου χρηματομεσίτη και σεξουαλικού αρπακτικού με θύματα ιδίως ανήλικες -- που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για σεξουαλικά κακουργήματα.
Αντιδρώντας στην προσεχή παραίτηση της βουλεύτριας, ο Αμερικανός πρόεδρος τη χαρακτήρισε «σπουδαία είδηση για τη χώρα», σύμφωνα με το ABC News.
Ερωτηθείς αν ήταν ενήμερος εκ των προτέρων για την απόφασή της, ο Τραμπ απάντησε «όχι», προσθέτοντας «δεν έχει σημασία (...) αλλά νομίζω πως είναι σπουδαίο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ευτυχής».
Σύμφωνα με πρόσωπο του περιβάλλοντός της, η Γκριν εξέταζε το ενδεχόμενο παραίτησης για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς οι απειλές εναντίον της αυξάνονταν μετά τη ρήξη της με τον πρόεδρο. Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν έχει καμία πρόθεση να θέσει υποψηφιότητα για οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα.
Τις τελευταίες εβδομάδες, η Γκριν είχε επικρίνει τον πρόεδρο ότι επικεντρώνεται υπερβολικά στην εξωτερική πολιτική και δεν προωθεί αρκετά την εσωτερική του ατζέντα. Επιπλέον, διαφώνησαν σχετικά με τη δημοσιοποίηση των αρχείων του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Τζέφρι Επστάιν, την οποία ο πρόεδρος τελικά υπέγραψε παρά τις ενστάσεις της.
My official statement. pic.twitter.com/x48zEugmPV— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) November 22, 2025
