Παραιτήθηκε η Τέιλορ Γκριν μετά την δημόσια διαμάχη της με τον Τραμπ - «Σπουδαία είδηση», το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου

«Θα παραιτηθώ από το αξίωμά μου με την τελευταία μου ημέρα να είναι η 5η Ιανουαρίου 2026», δήλωσε η ρεπουμπλικανή εκπρόσωπος της πολιτείας Τζόρτζια στη Βουλή των Αντιπροσώπων