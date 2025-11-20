Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Τεράστια σκαλωσιά καταρρέει πάνω σε διερχόμενο όχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Μαλαισία - Δείτε βίντεο
Η οδηγός από θαύμα γλίτωσε αν και το αυτοκίνητό της κυριολεκτικά διαλύθηκε
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που καταρρέει μια κατασκευή και πέφτει πάνω σε διερχόμενο όχημα σε αυτοκινητόδρομο της Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας.
Τα οχήματα κινούνται κανονικά στο οδόστρωμα, όταν ξαφνικά μια ψηλή κατασκευή στηριζόμενη σε τέσσερα μεγάλα «πόδια» σκαλωσιάς καταρρέει πάνω στο αμάξι που έτυχε να περνάει από εκεί τη συγκεκριμένη στιγμή.
Σώα η οδηγός
Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός του αυτοκινήτου ήταν μια 40χρονη γυναίκα, η οποία ως εκ θαύματος βγήκε από το χτυπημένο αυτοκίνητο - που έγινε κυριολεκτικά σμπαράλια - σώα.
Μολονότι στο σημείο έσπευσε μετά από σχετική κλίση, η τοπική Πυροσβεστική με δύο οχήματα και 7 πυροσβέστες, δεν χρειάστηκε να επέμβουν καθώς η οδηγός είχε ήδη απεγκλωβιστεί από διερχόμενους οδηγούς που σταμάτησαν λόγω της κατάρρευσης.
Όπως είπε σε δήλωσή του ο επικεφαλής της Αστυνομίας, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, στύλος της κατασκευής υποχώρησε πέφτοντας στο αμάξι ενώ στη συνέχεια έπεσε κι η υπόλοιπη κατασκευή.
Μάλιστα, η κατασκευή πέφτει με μεγάλη δύναμη πάνω στο αυτοκίνητο ενώ ο θόρυβος είναι ανατριχιαστικός.
@aljazeeraenglish Construction scaffolding collapsed onto a car in Kuala Lumpur, Malaysia, trapping the female driver inside until members of the public pulled her to safety. #news ♬ original sound - Al Jazeera English
