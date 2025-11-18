Γιατί οι χρήστες «δένονται» με το ChatGPT - Συναισθηματικές συνομιλίες, προσωπικά δεδομένα και παράπονα πως... συμφωνεί πολύ συχνά

Ανάλυση 47.000 συνομιλιών του ChatGPT από τη Washington Post φωτίζει τους λόγους για τους οποίους οι χρήστες στρέφονται στο AI, αλλά και την οικειότητα που συχνά αναπτύσσουν μαζί του