Απογοητευμένοι από την ποιότητα της δημοκρατίας οι πολίτες σε δυτικές χώρες – Τι φοβούνται για το μέλλον

Η υποστήριξη για ριζικές αλλαγές ήταν υψηλή στις περισσότερες χώρες, με 52% στην Ισπανία, 55% στην Ιταλία, 60% στην Πολωνία και τη Βρετανία, 66% στη Γαλλία και 69% στην Κροατία. Ωστόσο, σε όλες τις χώρες υπήρχε επίσης μια σαφής προτίμηση για πολιτικούς ηγέτες που επιτυγχάνουν συναίνεση.