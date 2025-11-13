Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Η G7 καταδικάζει την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στο Σουδάν
Η G7 καταδικάζει την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στο Σουδάν
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ απαιτεί να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στους παραστρατιωτικούς
Η G7 καταδίκασε «σθεναρά» χθες Τετάρτη την πρόσφατη κλιμάκωση του πολέμου στο Σουδάν, ο οποίος μαίνεται για πάνω από δυο χρόνια και χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες.
«Καταδικάζουμε τον καταστροφικό αντίκτυπο αυτού του πολέμου στους αμάχους, ιδίως τον λιμό που έχει οδηγήσει στη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη σεξουαλική βία», αναφέρει το ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μετά το πέρας της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G7 (ΗΠΑ, Γαλλία, Καναδάς, Ιταλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιαπωνία) στον Νιαγάρα, στα καναδοαμερικανικά σύνορα, από την Τρίτη.
Νωρίτερα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στο Σουδάν.
«Κάτι πρέπει να γίνει για να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων και η υποστήριξη στις ΔΤΥ, καθώς συνεχίζουν να προελαύνουν», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους έπειτα από τις διήμερες συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών της G7 στον Καναδά.
Αφού οι παραστρατιωτικοί έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την αχανή δυτική περιοχή Νταρφούρ, εν μέσω καταγγελιών για σφαγές αμάχων ιδίως σε νοσοκομείο στην Ελ Φάσερ, οι μάχες πλέον επικεντρώνονται στη γειτονική περιοχή Κορντοφάν.
Η τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής αιμορραγεί από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασε πόλεμος για την εξουσία ανάμεσα στον τακτικό στρατό και στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Η ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει τουλάχιστον 12 εκατομμύρια άλλους κι έχει προκαλέσει αυτήν που τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτηρίζουν τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στην υφήλιο σήμερα.
