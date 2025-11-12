Η Γερμανία «κόβει» τα προνόμια στους Ουκρανούς πρόσφυγες – Θα τους αντιμετωπίζει ως αιτούντες άσυλο

Ως σήμερα λάμβαναν 563 ευρώ τον μήνα, με το κράτος να καλύπτει τα έξοδα ενοικίου και θέρμανσης – Σε ισχύ για όσους ήλθαν από την 1η Απριλίου, αρχικά το σχέδιο πρόβλεπε αναδρομική εφαρμογή