Τα τελευταία κέρματα του 1 σεντ κόβουν οι ΗΠΑ – Καταργούνται μετά από 230 χρόνια
Η απόφαση να τερματιστεί η παραγωγή θα εξοικονομήσει περίπου 56 εκατομμύρια δολάρια ετησίως
Το ομοσπονδιακό Νομισματοκοπείο στη Φιλαδέλφεια ετοιμάζεται να κόψει την τελευταία παρτίδα νομισμάτων τους ενός σεντ αυτή την Πέμπτη, μετά από περισσότερα από 230 χρόνια κυκλοφορίας.
Τα νομίσματα θα παραμείνουν σε κυκλοφορία, αλλά η σταδιακή κατάργησή τους έχει ήδη ωθήσει τις επιχειρήσεις να αρχίσουν να προσαρμόζουν τις τιμές, καθώς, όπως λένε, είναι όλο και πιο δύσκολο να βρεθούν.
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή θα εξοικονομήσει χρήματα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο, όταν ανακοίνωσε για πρώτη φορά τα σχέδια, είχε πει: «Ας εξαλείψουμε τη σπατάλη από τον προϋπολογισμό της μεγάλης μας χώρας, ακόμα και αν πρόκειται για ένα σεντ τη φορά».
Τα κέρματα, που φέρουν την κεφαλή του πρόεδρου Αβραάμ Λίνκολν, είναι κατασκευασμένα από επιχαλκωμένο ψευδάργυρο. Σήμερα κοστίζουν σχεδόν τέσσερα σεντ το καθένα για την κατασκευή τους, κόστος που διπλασιάστηκε σε μια δεκαετία, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.
Εκτιμάται ότι η απόφαση να τερματιστεί η παραγωγή θα εξοικονομήσει περίπου 56 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
Οι Αρχές, όπως σημειώνει το BBC, υποστηρίζουν ότι η άνοδος των ηλεκτρονικών συναλλαγών καθιστά το σεντ, το οποίο άρχισε να παράγεται το 1793, όλο και μικρότερης σημασίας.
Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι περίπου 300 δισ. νομίσματα θα παραμείνουν σε κυκλοφορία, «υπερβαίνοντας κατά πολύ το ποσό που απαιτείται» για την εμπορική δραστηριότητα. Περίπου το 60% όλων των νομισμάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία στις ΗΠΑ (περίπου 60-90 δολάρια για ένα τυπικό νοικοκυριό) παραμένουν κρυμμένα στο σπίτι σε κουμπαράδες, καθώς θεωρούνται ότι δεν αξίζει να ανταλλαχθούν.
