Ενοχλημένοι οι Βρετανοί με το BBC - Αποκάλεσε σκέτο Κέιτ Μίντλετον την Πριγκίπισσα της Ουαλίας σε ζωντανή σύνδεση

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των χρηστών του διαδικτύου με ιδιαίτερα αρνητικά σχόλια

Σε ένα σοβαρό ατόπημα φέρεται να υπέπεσε το BBC καθώς, δεν απέδωσε την προσήκουσα τιμή στην Κέιτ Μίντλετον κατά τη διάρκεια μια ζωντανής μετάδοσης.

Συγκεκριμένα, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έδωσε το «παρών» το πρωί της Τρίτης στην επίσημη τελετή μνήμης για την Ημέρα Ανακωχής, επέτειο που σηματοδοτεί το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, την οποία μετέδιδε ζωντανά και το BBC.

Σύμφωνα με τo express.co.uk, τη στιγμή που η Κέιτ Μίντλετον κατέθετε στεφάνι η δημοσιογράφος του BBC την αποκάλεσε με το πολιτικό της όνομα και όχι με τον επίσημο τίτλο της, δηλαδή Πριγκίπισσα της Ουαλίας, κάτι που εξόργισε μερίδα τηλεθεατών, καθώς θεώρησαν ότι δεν αποδόθηκε ο προσήκων σεβασμός στο βασιλικό πρωτόκολλο.

Μερικοί τηλεθεατές υποστήριξαν ότι η χρήση του πατρικού της ονόματος μείωνε την αξιοπρέπεια της στιγμής, δεδομένης της σοβαρότητας της τελετής.

Μάλιστα, ο Τζιμ Σάνον, βουλευτής του Στράνγκφορντ, έγραψε σε ανάρτησή του: «Μια υπενθύμιση στο @BBCNews να ενημερώσει τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ότι η Πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν είναι "Κέιτ Μίντλετον" από το 2011. Ο σωστός τίτλος της είναι Αικατερίνη, Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Κάντε το σωστά».

Άλλος χρήστης, επίσης στο Χ, έγραψε: «Ποιος είναι ο ηλίθιος που αποκαλεί την Πριγκίπισσα της Ουαλίας "Κέιτ Μίντλετον" στο BBC News;»

Ένας άλλος ανέφερε: «Μήπως μου διαφεύγει κάτι; Μήπως το BBC δεν είναι πλέον μόνο αριστερό αλλά και ρεπουμπλικανικό; "Κέιτ Μίντλετον";;;;; Πόσο ασεβές. Αυτή η γυναίκα συνεχίζει να την αποκαλεί Κέιτ Μίντλετον. Γαμώτο!»

Σημειώνεται ότι το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε με τον Ντόναλντ Τραμπ και το μοντάζ που έγινε σε ομιλία του.
