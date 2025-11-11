Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Ενοχλημένοι οι Βρετανοί με το BBC - Αποκάλεσε σκέτο Κέιτ Μίντλετον την Πριγκίπισσα της Ουαλίας σε ζωντανή σύνδεση
Ενοχλημένοι οι Βρετανοί με το BBC - Αποκάλεσε σκέτο Κέιτ Μίντλετον την Πριγκίπισσα της Ουαλίας σε ζωντανή σύνδεση
Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των χρηστών του διαδικτύου με ιδιαίτερα αρνητικά σχόλια
Σε ένα σοβαρό ατόπημα φέρεται να υπέπεσε το BBC καθώς, δεν απέδωσε την προσήκουσα τιμή στην Κέιτ Μίντλετον κατά τη διάρκεια μια ζωντανής μετάδοσης.
Συγκεκριμένα, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έδωσε το «παρών» το πρωί της Τρίτης στην επίσημη τελετή μνήμης για την Ημέρα Ανακωχής, επέτειο που σηματοδοτεί το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, την οποία μετέδιδε ζωντανά και το BBC.
Σύμφωνα με τo express.co.uk, τη στιγμή που η Κέιτ Μίντλετον κατέθετε στεφάνι η δημοσιογράφος του BBC την αποκάλεσε με το πολιτικό της όνομα και όχι με τον επίσημο τίτλο της, δηλαδή Πριγκίπισσα της Ουαλίας, κάτι που εξόργισε μερίδα τηλεθεατών, καθώς θεώρησαν ότι δεν αποδόθηκε ο προσήκων σεβασμός στο βασιλικό πρωτόκολλο.
Μερικοί τηλεθεατές υποστήριξαν ότι η χρήση του πατρικού της ονόματος μείωνε την αξιοπρέπεια της στιγμής, δεδομένης της σοβαρότητας της τελετής.
Μάλιστα, ο Τζιμ Σάνον, βουλευτής του Στράνγκφορντ, έγραψε σε ανάρτησή του: «Μια υπενθύμιση στο @BBCNews να ενημερώσει τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ότι η Πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν είναι "Κέιτ Μίντλετον" από το 2011. Ο σωστός τίτλος της είναι Αικατερίνη, Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Κάντε το σωστά».
Ένας άλλος ανέφερε: «Μήπως μου διαφεύγει κάτι; Μήπως το BBC δεν είναι πλέον μόνο αριστερό αλλά και ρεπουμπλικανικό; "Κέιτ Μίντλετον";;;;; Πόσο ασεβές. Αυτή η γυναίκα συνεχίζει να την αποκαλεί Κέιτ Μίντλετον. Γαμώτο!»
Συγκεκριμένα, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έδωσε το «παρών» το πρωί της Τρίτης στην επίσημη τελετή μνήμης για την Ημέρα Ανακωχής, επέτειο που σηματοδοτεί το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, την οποία μετέδιδε ζωντανά και το BBC.
Σύμφωνα με τo express.co.uk, τη στιγμή που η Κέιτ Μίντλετον κατέθετε στεφάνι η δημοσιογράφος του BBC την αποκάλεσε με το πολιτικό της όνομα και όχι με τον επίσημο τίτλο της, δηλαδή Πριγκίπισσα της Ουαλίας, κάτι που εξόργισε μερίδα τηλεθεατών, καθώς θεώρησαν ότι δεν αποδόθηκε ο προσήκων σεβασμός στο βασιλικό πρωτόκολλο.
Μερικοί τηλεθεατές υποστήριξαν ότι η χρήση του πατρικού της ονόματος μείωνε την αξιοπρέπεια της στιγμής, δεδομένης της σοβαρότητας της τελετής.
Μάλιστα, ο Τζιμ Σάνον, βουλευτής του Στράνγκφορντ, έγραψε σε ανάρτησή του: «Μια υπενθύμιση στο @BBCNews να ενημερώσει τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ότι η Πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν είναι "Κέιτ Μίντλετον" από το 2011. Ο σωστός τίτλος της είναι Αικατερίνη, Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Κάντε το σωστά».
Άλλος χρήστης, επίσης στο Χ, έγραψε: «Ποιος είναι ο ηλίθιος που αποκαλεί την Πριγκίπισσα της Ουαλίας "Κέιτ Μίντλετον" στο BBC News;»
A reminder to @BBCNews to educate its broadcasters that the Princess of Wales has not been 'Kate Middleton' since 2011. Her correct title is Catherine, Princess of Wales. Get it right.— Jim Shannon MP (@JimShannonMP) November 11, 2025
Ένας άλλος ανέφερε: «Μήπως μου διαφεύγει κάτι; Μήπως το BBC δεν είναι πλέον μόνο αριστερό αλλά και ρεπουμπλικανικό; "Κέιτ Μίντλετον";;;;; Πόσο ασεβές. Αυτή η γυναίκα συνεχίζει να την αποκαλεί Κέιτ Μίντλετον. Γαμώτο!»
Just BBC News on #ArmisticeDay casually announcing the arrival of “Kate Middleton”..😔 pic.twitter.com/wIOjpupRJC— Adrian Hilton (@Adrian_Hilton) November 11, 2025
😎 First Princess of Wales moved into hers 'forever home' far away from Prince William. Now is mentioned on BBC TV only as Kate Middleton...pic.twitter.com/9hZ2nwYYPY https://t.co/FO8kQ07lj6— Masha Petrova Z 🇷🇺 (@M_a_s_h_a_____) November 11, 2025
Σημειώνεται ότι το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε με τον Ντόναλντ Τραμπ και το μοντάζ που έγινε σε ομιλία του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα