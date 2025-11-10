Μετά τον Βανς ο Στεφανόπουλος είχε on air αντιπαράθεση στο ABC και με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ - «Δεν κάνουμε μάθημα ιστορίας»

Δείτε βίντεο - Ο Στεφανόπουλος ρώτησε τον Σκοτ Μπέσεντ για το σχέδιο της κυβέρνησης να δώσει τέλος στο shutdown - Ο Μπέσεντ απάντησε, θυμίζοντας τη στάση του δημοσιογράφου σε ανάλογη περίπτωση, όταν ήταν σύμβουλος του Κλίντον τη δεκαετία του '90