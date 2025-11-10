Μετά τον Βανς ο Στεφανόπουλος είχε on air αντιπαράθεση στο ABC και με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ - «Δεν κάνουμε μάθημα ιστορίας»
Δείτε βίντεο - Ο Στεφανόπουλος ρώτησε τον Σκοτ Μπέσεντ για το σχέδιο της κυβέρνησης να δώσει τέλος στο shutdown - Ο Μπέσεντ απάντησε, θυμίζοντας τη στάση του δημοσιογράφου σε ανάλογη περίπτωση, όταν ήταν σύμβουλος του Κλίντον τη δεκαετία του '90
Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε την Κυριακή ανάμεσα στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και τον δημοσιογράφο του ABC News, Τζορτζ Στεφανόπουλο, όταν ο πρώτος τον κατηγόρησε ότι είχε αποκαλέσει τους Ρεπουμπλικανούς «τρομοκράτες» στη διάρκεια του shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης το 1995. Το νέο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον δημοσιογράφο σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από εκείνο που είχε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς γύρω από τις καταγγελίες περί δωροδοκίας του πρώην αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν.
Η ένταση ξέσπασε κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής «This Week» του ABC, όταν ο Στεφανόπουλος ρώτησε τον Μπέσεντ για το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει την τρέχουσα αναστολή λειτουργίας (shutdown) του ομοσπονδιακού κράτους. Ο Μπέσεντ του υπενθύμισε τη δική του εμπειρία από ανάλογες κρίσεις, όταν εκείνος υπηρέτησε ως σύμβουλος του προέδρου Μπιλ Κλίντον τη δεκαετία του 1990.
«Ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε – και να θυμάσαι, ήσουν αναμεμειγμένος σε πολλές από αυτές τις καταστάσεις τη δεκαετία του ’90», είπε ο Μπέσεντ. «Και τότε, ουσιαστικά αποκαλούσες τους Ρεπουμπλικανούς τρομοκράτες και έλεγες πως δεν είναι το υπεύθυνο κόμμα αυτό που κρατάει το κράτος κλειστό. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι πέντε θαρραλέοι, μετριοπαθείς Δημοκρατικοί γερουσιαστές να περάσουν απέναντι, γιατί αυτή τη στιγμή η αναλογία είναι 52–3. Πέντε Δημοκρατικοί μπορούν να ψηφίσουν μαζί μας και να ξανανοίξουν το κράτος. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, Τζορτζ».
Ο Στεφανόπουλος απάντησε ότι «διαφωνεί με την ιστορική ερμηνεία» του Μπέσεντ, προσθέτοντας: «Δεν κάνουμε τώρα μάθημα ιστορίας». Τότε ο υπουργός τον διέκοψε, λέγοντας: «Όχι, όχι, Τζορτζ, Τζορτζ, Τζορτζ. Αν θέλεις, έχω εδώ όλες τις δηλώσεις σου. Τις έχω όλες εδώ, Τζορτζ».
Ο παρουσιαστής απέρριψε τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι πρόκειται για «παραποίηση της ιστορίας», προτού επανέλθει στην αρχική του ερώτηση.
Σύμφωνα με παλαιότερη συνέντευξη του Στεφανόπουλου στο PBS το 2000, ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι, στη διάρκεια του shutdown του 1995–1996, το στρατηγικό σχέδιο των Δημοκρατικών ήταν να κατηγορήσουν τους Ρεπουμπλικανούς για «εκβιασμό της χώρας» με στόχο να πετύχουν φορολογικές περικοπές.
«Η στρατηγική μας ήταν πολύ απλή», είχε δηλώσει τότε. «Δεν έπρεπε να υποχωρήσουμε και έπρεπε να πούμε ότι εκβιάζουν τη χώρα για να περάσουν το πρόγραμμά τους. Ήταν διατεθειμένοι να κλείσουν το κράτος, να οδηγήσουν τη χώρα σε χρεοκοπία για πρώτη φορά στην ιστορία της και να περικόψουν τη Medicare, την Κοινωνική Ασφάλιση, την Παιδεία και το Περιβάλλον, απλώς για να πετύχουν αυτό που ήθελαν. Και λέγαμε ότι ήταν ουσιαστικά τρομοκράτες – και αυτή η τακτική απέδωσε».
Scott Bessent schooled George Stephanopoulos after George tried to claim Trump’s path to ending the shutdown was killing the filibuster.— Overton (@overton_news) November 9, 2025
Bessent immediately reminded him of his own past comments about Republicans who kept the government closed.
But his last line hit like a… pic.twitter.com/2FRWK9oNeT
