Θετικό κλίμα στις αγορές μετά τις εξελίξεις για το shutdown στις ΗΠΑ: Οι μετοχές ανεβαίνουν, τα ομόλογα υποχωρούν
Ράλι στην Ευρώπη, ισχυρά κέρδη στην Ασία - Ανοδος άνω του 3% για τον Kospi, ενισχύονται τα αμερικανικά futures, ενισχύονται τα commodities
Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο και τα κρατικά ομόλογα πτώση, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα έθετε τέλος στο μακροβιότερο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης ενίσχυσαν το κλίμα μετά από μια εβδομάδα αστάθειας, κατά την οποία οι επενδυτές αντιμετώπισαν ανησυχίες σχετικά με τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.
Τα ασιατικά χρηματιστήρια σημείωσαν στην πλειοψηφία τους μεγάλα κέρδη με τον νοτιοκορεατικό Kospi να ξεχωρίζει με άνοδο άνω του 3%. Οι δεικτοβαρείς τίτλοι του δείκτη Kospi, όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix, σημείωσαν κέρδη 2,76% και 4,48% αντίστοιχα.
Μεταξύ των εταιρειών με τα μεγαλύτερα κέρδη ήταν και η SK, η μητρική εταιρεία της SK Group, η οποία σημείωσε άνοδο περίπου 9,29%.
Τα συμβόλαια για τις μετοχές των ΗΠΑ και της Ευρώπης σημείωσαν επίσης άνοδο, καθώς η Γερουσία των ΗΠΑ έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, μετά την αποχώρηση μιας ομάδας μετριοπαθών Δημοκρατικών από τους ηγέτες του κόμματός τους και την ψήφο τους υπέρ μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του κλεισίματος της κυβέρνησης, το οποίο έσπασε κάθε ρεκόρ.
Από τον χρυσό έως το ασήμι, τον χαλκό και τη σόγια, τα εμπορεύματα σημείωσαν άνοδο, όπως και τα κρυπτονομίσματα. Με τη βελτίωση της διάθεσης για ανάληψη κινδύνων, τα ομόλογα σημείωσαν πτώση σε όλο το φάσμα της καμπύλης, ενώ η απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου αυξήθηκε κατά σχεδόν τέσσερις μονάδες βάσης, στο 4,13%. Το γιεν σημείωσε πτώση 0,3% έναντι του δολαρίου.
