Αθώοι οι Ελληνοκύπριοι που είχαν συλληφθεί τον Ιούλιο στο ψευδοκράτος - Αρνούνται να τους δώσουν τις ταυτότητές τους

Αν δεν ασκηθεί έφεση οι τρεις μπορούν να επιστρέψουν στις ελεύθερες περιοχές, καθώς οι άλλοι δύο «κατηγορούνται» και για άλλη υπόθεση