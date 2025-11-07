Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Συγκλονιστικό βίντεο: Άναψε τσιγάρο σε βενζινάδικο της Βραζιλίας και έπιασε φωτιά, παρέα γλύτωσε για δευτερόλεπτα
Συγκλονιστικό βίντεο: Άναψε τσιγάρο σε βενζινάδικο της Βραζιλίας και έπιασε φωτιά, παρέα γλύτωσε για δευτερόλεπτα
Σε βίντεο, καταγράφηκε η δραματική στιγμή που ο άνδρας άναψε το τσιγάρο και σύμφωνα με την Globo, πέταξε το σπίρτο, με αποτέλεσμα να ξεπηδήσουν τεράστιες φλόγες
Ένας άνδρας και οι φίλοι του βρέθηκαν ένα βήμα πριν το θάνατο, όταν ένας άναψε τσιγάρο και προκάλεσε φωτιά σε βενζινάδικο, στη Βραζιλία.
Το συγκλονιστικό περιστατικό συνέβη στην πόλη Τιμόν, στη βορειοανατολική πολιτεία Μαρανχάο.
Σε βίντεο, καταγράφηκε η δραματική στιγμή που ο άνδρας άναψε το τσιγάρο και σύμφωνα με την Globo, πέταξε το σπίρτο, με αποτέλεσμα να ξεπηδήσουν τεράστιες φλόγες.
Ο καπνιστής και οι φίλοι του που βρίσκονταν στα τραπέζια έτρεξαν να γλιτώσουν. Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας έβαζε βενζίνη στο φορτηγό του, λίγα μέτρα μακριά από τις φλόγες. Κανείς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό ενώ υπάλληλος του βενζινάδικου πήρε ένα πυροσβεστήρα για να σβήσει τη φωτιά.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Τιμόν, ο εξωτερικός χώρος με τραπέζια και καρέκλες, όπου ο νεαρός άναψε το τσιγάρο, δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο πυρασφάλειας του βενζινάδικου. Ως αποτέλεσμα, επιθεωρητές θα μεταβούν στο βενζινάδικο για να διαπιστώσουν αν το κατάστημα εγγυάται την ασφάλεια τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων.
Σύμφωνα με τον Υπολοχαγό Γουέλινγκτον Σουάρες Αραούχο, διευθυντή τεχνικών δραστηριοτήτων της Πυροσβεστικής, η βενζίνη εξατμίζεται εύκολα και απελευθερώνει εύφλεκτα αέρια και ατμούς. Αυτοί οι ατμοί μπορούν να συσσωρευτούν στο περιβάλλον και σε περίπτωση επαφής με φωτιά ή σπινθήρες, να αυξήσουν τον κίνδυνο εκρήξεων και πυρκαγιών. Επομένως, το κάπνισμα κοντά σε αντλίες βενζίνης είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
Το συγκλονιστικό περιστατικό συνέβη στην πόλη Τιμόν, στη βορειοανατολική πολιτεία Μαρανχάο.
Σε βίντεο, καταγράφηκε η δραματική στιγμή που ο άνδρας άναψε το τσιγάρο και σύμφωνα με την Globo, πέταξε το σπίρτο, με αποτέλεσμα να ξεπηδήσουν τεράστιες φλόγες.
Ο καπνιστής και οι φίλοι του που βρίσκονταν στα τραπέζια έτρεξαν να γλιτώσουν. Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας έβαζε βενζίνη στο φορτηγό του, λίγα μέτρα μακριά από τις φλόγες. Κανείς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό ενώ υπάλληλος του βενζινάδικου πήρε ένα πυροσβεστήρα για να σβήσει τη φωτιά.
Homem provoca princípio de incêndio ao acender cigarro em posto de combustíveis no Maranhãohttps://t.co/4MfVJDHHbJ pic.twitter.com/jvV1FuAymL— RevistaBzzz (@RevistaBzzz) November 6, 2025
Σύμφωνα με τον Υπολοχαγό Γουέλινγκτον Σουάρες Αραούχο, διευθυντή τεχνικών δραστηριοτήτων της Πυροσβεστικής, η βενζίνη εξατμίζεται εύκολα και απελευθερώνει εύφλεκτα αέρια και ατμούς. Αυτοί οι ατμοί μπορούν να συσσωρευτούν στο περιβάλλον και σε περίπτωση επαφής με φωτιά ή σπινθήρες, να αυξήσουν τον κίνδυνο εκρήξεων και πυρκαγιών. Επομένως, το κάπνισμα κοντά σε αντλίες βενζίνης είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
Ειδήσεις σήμερα:
Μπαράζ ερευνών στα Βορίζια: Συλλήψεις, οπλοστάσια και προσαγωγές - Τι υποστηρίζει ο 48χρονος από την οικογένεια του Καργάκη που συνελήφθη
H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ
Γιάννης Γαλάτης: Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες
Μπαράζ ερευνών στα Βορίζια: Συλλήψεις, οπλοστάσια και προσαγωγές - Τι υποστηρίζει ο 48χρονος από την οικογένεια του Καργάκη που συνελήφθη
H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ
Γιάννης Γαλάτης: Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα