Βρέθηκαν όπλα στη Βιέννη που συνδέονται με τη Χαμάς - Βλέπουν σχέδιο επιθέσεων σε εβραϊκά ιδρύματα στην Ευρώπη
Πρόκειται για πέντε πιστόλια και δέκα γεμιστήρες - Συνελήφθη 39χρονος ύποπτος στο Λονδίνο ο οποίος φέρεται να «συνδέεται με το οπλοστάσιο»
Οι αυστριακές Αρχές εντόπισαν όπλα στη Βιέννη, τα οποία πιστεύεται ότι συνδέονται με τη Χαμάς, για χρήση σε «δυνάμει τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη», σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης την Πέμπτη.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον Independent, ένας 39χρονος Βρετανός, ο οποίος φέρεται να «συνδέεται με το οπλοστάσιο», συνελήφθη στο Λονδίνο τη Δευτέρα.
«Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας, οι στόχοι αυτών των επιθέσεων ήταν πιθανόν ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στην Ευρώπη» προστίθεται στην ανακοίνωση. Τα όπλα και ο ύποπτος εντάσσονται σε μια διεθνώς συντονισμένη έρευνα από τη Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας και Πληροφοριών της Αυστρίας (DSN), «για μια παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση με δεσμούς με τη Χαμάς».
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αυστριακή υπηρεσία πληροφοριών είχε «υποψία ότι μια ομάδα έχει φέρει όπλα στην Αυστρία για χρήση σε ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη». Τα όπλα, που εκτιμάται ότι ανήκουν σε ξένες ομάδες συνδεδεμένες με τη Χαμάς, βρέθηκαν σε μια βαλίτσα σε αποθήκη στη Βιέννη και περιείχε πέντε πιστόλια και 10 γεμιστήρες.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Γκέρχαρντ Κάρνερ, δήλωσε για την υπόθεση: «Η τρέχουσα υπόθεση αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών διαθέτει ένα εξαιρετικό διεθνές δίκτυο και καταπολεμά συστηματικά κάθε μορφή εξτρεμισμού. Η αποστολή είναι σαφής: μηδενική ανοχή απέναντι στους τρομοκράτες».
