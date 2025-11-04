Η δίκη του... σάντουιτς στις ΗΠΑ – Το πέταξε πολίτης σε πράκτορα σε διαμαρτυρία για τις συλλήψεις μεταναστών

Κλείσιμο

Ξεκίνησε σήμερα Τρίτη η δίκη ενός πρώην εργαζομένου του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ο οποίοςκατά τη διάρκεια της αστυνομικής καταστολής που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.κατηγορείται για επίθεση σε βαθμό πλημμελήματος, σε υπόθεση που προσέλκυσε το ενδιαφέρον μετά την δημοσιοποίηση βίντεο του περιστατικού.Ο Νταν, ο οποίος εργαζόταν στο τμήμα διεθνών υποθέσεων στο υπουργείο Δικαιοσύνης, έγινε ξαφνικά σύμβολο αντίστασης στην ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος στο δικαστήριο.«Αυτή η υπόθεση αφορά το γεγονός ότι», δήλωσε ο εισαγγελέας Τζον Πάρον στην έναρξη της δίκης.Δείτε βίντεο με το περιστατικό:Ο Νταν καταγράφηκε σε βίντεο να πετά ένα σάντουιτς και να βρίζει έναν πράκτορα της αμερικανικής Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (ICE), που βρισκόταν σε περιπολία σε πολυσύχναστη γειτονιά της ΟυάσινγκτονΤο περιστατικό έγινε αφότου ο Τραμπ διέταξε την ενίσχυση των ομοσπονδιακών Αρχών επιβολής του νόμου για να περιορίσει το -κατά τον ίδιο- ανεξέλεγκτο πρόβλημα εγκληματικότητας στην Ουάσινγκτον, παρά τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας που δείχνουν μείωση των βίαιων εγκλημάτων.Η δικηγόρος του Νταν παραδέχτηκε ότι ήταν ο Νταν αυτός που πέταξε το σάντουιτς, λέγοντας στους ενόρκους: «Αυτός το έκανε. Αυτός πέταξε το σάντουιτς». Αλλά υποστήριξε ότι το σάντουιτς δεν ήταν ικανό να τραυματίσει ή να παρέμβει στο έργο των δυνάμεων επιβολής του νόμου, μιλώντας για μια «».«Ο κ. Νταν έχει πολύ έντονα συναισθήματα για τις πολιτικές που έφεραν αυτούς τους αστυνομικούς εκεί», δήλωσε η ίδια κατά την εναρκτήρια δήλωσή της στη δίκη. «Πιστεύει ότι οι πρόσφατες επιβολές μέτρων κατά μεταναστών είναι ρατσιστικές. Πιστεύει ότι η στρατιωτικοποίηση και η επιβολή των ομοσπονδιακών υπηρεσιών του νόμου είναι φασισμός».Ομοσπονδιακοί εισαγγελείςεναντίον του Νταν, αλλά υποβάθμισαν το αδίκημα σε πλημμέλημα αφότου ανώτερο δικαστήριο αρνήθηκε να εγκρίνει το κατηγορητήριο.