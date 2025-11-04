Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Η Ρωσία θέλει να μπει και αυτή στο παιχνίδι με τις σπάνιες γαίες – Σχέδιο δράσης ζήτησε ο Πούτιν
Η χώρα συνεισφέρει μόνο το 1% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών, παρά το γεγονός ότι διαθέτει τεράστια αποθέματα
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να εκπονήσει σχέδιο δράσης για την εξόρυξη σπάνιων γαιών, καθώς η Μόσχα επιδιώκει να συμμετάσχει και αυτή στον παγκόσμιο αγώνα για τους ζωτικής σημασίας πόρους.
Το TASS μετέδωσε την Τρίτη ότι ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε να είναι έτοιμο έως την 1η Δεκεμβρίου «σχέδιο δράσης» για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εξόρυξης και παραγωγής σπάνιων γαιών και άλλων σπανίων μετάλλων.
Οι σπάνιες γαίες, που υπάρχουν σε αντικείμενα τεχνολογίας, από τα smartphone έως τα ηλεκτρικά οχήματα, θεωρούνται όλο και περισσότερο κρίσιμες για την τεχνολογία και την ενεργειακή ασφάλεια.
Οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι ίσως στην πρωτοπορία του παγκόσμιου αγώνα, αν και οι ηγέτες τους αποφάσισαν ένα είδος «ανακωχής» .
Η Ρωσία, όπως επισημαίνει το Politico, συνεισφέρει μόνο το 1% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών, παρά το γεγονός ότι διαθέτει τεράστια αποθέματα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κρεμλίνου, η χώρα διαθέτει κοιτάσματα 15 σπάνιων γαιών με συνολικά αποθέματα 28,5 εκατομμυρίων τόνων.
