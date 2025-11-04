Η Ρωσία θέλει να μπει και αυτή στο παιχνίδι με τις σπάνιες γαίες – Σχέδιο δράσης ζήτησε ο Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Σπάνιες Γαίες Βλαντίμιρ Πούτιν

Η Ρωσία θέλει να μπει και αυτή στο παιχνίδι με τις σπάνιες γαίες – Σχέδιο δράσης ζήτησε ο Πούτιν

Η χώρα συνεισφέρει μόνο το 1% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών, παρά το γεγονός ότι διαθέτει τεράστια αποθέματα

Η Ρωσία θέλει να μπει και αυτή στο παιχνίδι με τις σπάνιες γαίες – Σχέδιο δράσης ζήτησε ο Πούτιν
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να εκπονήσει σχέδιο δράσης για την εξόρυξη σπάνιων γαιών, καθώς η Μόσχα επιδιώκει να συμμετάσχει και αυτή στον παγκόσμιο αγώνα για τους ζωτικής σημασίας πόρους.

Το TASS μετέδωσε την Τρίτη ότι ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε να είναι έτοιμο έως την 1η Δεκεμβρίου «σχέδιο δράσης» για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εξόρυξης και παραγωγής σπάνιων γαιών και άλλων σπανίων μετάλλων.

Οι σπάνιες γαίες, που υπάρχουν σε αντικείμενα τεχνολογίας, από τα smartphone έως τα ηλεκτρικά οχήματα, θεωρούνται όλο και περισσότερο κρίσιμες για την τεχνολογία και την ενεργειακή ασφάλεια.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι ίσως στην πρωτοπορία του παγκόσμιου αγώνα, αν και οι ηγέτες τους αποφάσισαν ένα είδος «ανακωχής» .

Η Ρωσία, όπως επισημαίνει το Politico, συνεισφέρει μόνο το 1% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών, παρά το γεγονός ότι διαθέτει τεράστια αποθέματα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κρεμλίνου, η χώρα διαθέτει κοιτάσματα 15 σπάνιων γαιών με συνολικά αποθέματα 28,5 εκατομμυρίων τόνων.


Ειδήσεις σήμερα:

Δεν μισώ κανέναν, να σταματήσει το κακό εδώ: Μήνυμα σασμού από τη μάνα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, λίγο μετά την κηδεία της κόρης της

Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα: Κλείνουν οι αγωγοί, έρχεται με πλοία lng

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ένοπλος αντάρτης στο Σουδάν εκτελεί εν ψυχρώ άοπλο και χαμογελά στην κάμερα

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης