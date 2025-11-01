Ο Κινέζος πρόεδρος Σι υπόσχεται να εργαστεί για την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο λέει η Σεούλ
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι υπόσχεται να εργαστεί για την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο λέει η Σεούλ

Στη διάρκεια μιας διάσκεψης μεταξύ του Λι και του Σι, ο ηγέτης της Νότιας Κορέας κάλεσε την Κίνα να παίξει έναν εποικοδομητικό ρόλο, προκειμένου να ξαναρχίσει ο διάλογος με τη Βόρεια Κορέα

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι υπόσχεται να εργαστεί για την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο λέει η Σεούλ
Ο υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας ζήτησε σήμερα από τον Κινέζο ομόλογό του να βοηθήσει στην προώθηση της ειρήνης στην Κορεατική Χερσόνησο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας.

Ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Άμυνας Αν Γκιου-μπακ εξήγησε τη στάση της Σεούλ για τη στρατιωτική δραστηριότητα της Κίνας στη ζώνη αναγνώρισης και αντιαεροπορικής άμυνας της Νότιας Κορέας, αλλά και τα θαλάσσια ύδατα της, υπογραμμίζοντας την ανάγκη του αμοιβαίου σεβασμού, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας.

