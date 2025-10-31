Βρήκαν τον σκύλο τους πέντε χρόνια μετά την εξαφάνισή του στις ΗΠΑ, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά - Δείτε βίντεο
Η 6χρονη σήμερα Πένι, είχε φύγει από το σπίτι της στο Μισισίπι και εντοπίστηκε να περιπλανιέται στην κεντρική Φλόριντα

Ημίαιμο τσιουάουα που το έσκασε από την αυλή του σπιτιού της οικογένειάς του βρέθηκε πέντε χρόνια μετά, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Η 6χρονη σήμερα Πένι, είχε φύγει από το σπίτι της στο Μισισίπι και εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα να περιπλανιέται στους δρόμους του Ντε Λαντ, στην κεντρική Φλόριντα.

Την Πένι είδε στον δρόμο η Μπριάνα Ριντάουτ και έβαλε αφίσες με τη φωτογραφία της. «Ο φίλος μου και εγώ χτυπήσαμε κάθε πόρτα σε ακτίνα περίπου ενός τετραγώνου γύρω μας. Μιλάμε με πολλούς γείτονες, αλλά κανείς δεν την αναγνώρισε», είπε η Ριντάουτ στην Daily Mail.

Χωρίς άλλες επιλογές, η Ριντάουτ έφερε την Πένι στο καταφύγιο της κομητείας τη Δευτέρα, όπου οι υπάλληλοι σάρωσαν το μικροτσίπ της και ανακάλυψαν πόσο μακριά είχε φτάσει.

Στη συνέχεια, τηλεφώνησαν στους κηδεμόνες της Πένι, τους Τέιλορς, οι οποίοι ξεκίνησαν το επόμενο πρωί ένα ταξίδι 10 ωρών για να φέρουν το σκυλάκι τους σπίτι.

«Ήρθαμε να πάρουμε το σκυλί μας», είπε η Κρίστι Τέιλορ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τους υπαλλήλους του καταφυγίου. «Νομίζαμε ότι η Πένι είχε χαθεί για πάντα», είπε.

«Πέρασαν μερικοί μήνες. Είχαμε δημοσιεύσει τη φωτογραφία σε μερικές ομάδες για χαμένα κατοικίδια στο Facebook, αλλά δεν είχαμε καμία απάντηση, οπότε υποθέσαμε ότι είχε προχωρήσει στη ζωή της, με μια νέα οικογένεια. Και πράγματι, έτσι ήταν», είπε.

Παραμένει ασαφές πού βρισκόταν η Πένι όλο αυτό το διάστημα, αλλά φαίνεται ευτυχισμένη, υγιής και καλοταϊσμένη. «Έχει παχύνει», είπε η Κρίστι.

Όπως και να έχει, οι Τέιλορ είναι ευγνώμονες που έχουν ξανά στη ζωή τους την τετράποδη φίλη τους.

