Νέα ληστεία στη Γαλλία: Ένοπλοι μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς μπούκαραν σε εργαστήριο χρυσού στη Λυών - Δείτε βίντεο
Νέα ληστεία στη Γαλλία: Ένοπλοι μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς μπούκαραν σε εργαστήριο χρυσού στη Λυών - Δείτε βίντεο
Η ληστεία έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης - Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε πέντε υπόπτους και ότι τα κλοπιμαία έχουν ανακτηθεί - Πέντε υπάλληλοι του εργαστηρίου τραυματίστηκαν ελαφρά
Μια νέα ληστεία προκάλεσε αίσθηση στη Γαλλία τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς μια ομάδα ενόπλων, μεταμφιεσμένων σε αστυνομικούς, εισέβαλε σε εργαστήριο χρυσού στη νότια Γαλλία.
Η ληστεία σημειώθηκε σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη στοχευμένη επίθεση ληστών στο Λούβρο στο Παρίσι. Οι δράστες, οι οποίοι φέρονται να έφεραν αυτόματα όπλα και εκρηκτικά, εισέβαλαν την Πέμπτη στο εργαστήριο Pourquery στη Λυών, το οποίο ειδικεύεται στην επεξεργασία πολύτιμων μετάλλων.
Η διάρρηξη έγινε περίπου στις 2 το μεσημέρι, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν πως οι ένοπλοι ληστές, φορώντας ψεύτικα περιβραχιόνια της αστυνομίας, έσπασαν τα τζάμια του εργαστηρίου πριν εισβάλουν.
Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τους φερόμενους ως δράστες, ντυμένους με αστυνομικές στολές, να χρησιμοποιούν μια σκάλα για να περάσουν τον φράχτη του εργαστηρίου, πριν φανούν να φορτώνουν ένα μικρό λευκό βαν και να εγκαταλείπουν το σημείο.
Σε ηχητικό απόσπασμα του ίδιου βίντεο, ακούγεται ένας μάρτυρας να καλεί τις αρχές: «Γεια σας, υπάρχει μεγάλο περιστατικό έκτακτης ανάγκης, βρισκόμαστε σε ένα γραφείο στο Parc de l'Artillerie. Συμβαίνει μια ληστεία. Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο και τώρα άνθρωποι ληστεύουν το εργαστήριο. Έχουν καλάσνικοφ, έχουν όπλα», λέει.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε πέντε υπόπτους και ότι τα κλοπιμαία έχουν ανακτηθεί. Πέντε υπάλληλοι τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien.
Η ληστεία σημειώθηκε την ίδια ημέρα που συνελήφθησαν πέντε ακόμη άτομα στο πλαίσιο της έρευνας για τη ληστεία κοσμημάτων στο Λούβρο.
Ειδήσεις σήμερα:
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Με Χουλιαράκη, Γαβρόγλου, Παπαγιαννίδη, Μαραντζίδη το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Δείτε και τα 41 ονόματα
Η ληστεία σημειώθηκε σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη στοχευμένη επίθεση ληστών στο Λούβρο στο Παρίσι. Οι δράστες, οι οποίοι φέρονται να έφεραν αυτόματα όπλα και εκρηκτικά, εισέβαλαν την Πέμπτη στο εργαστήριο Pourquery στη Λυών, το οποίο ειδικεύεται στην επεξεργασία πολύτιμων μετάλλων.
🔴 Le laboratoire Pourquery de Lyon, qui traite des métaux précieux, a été la cible d'une attaque à l'arme longue, par plusieurs hommes, ce jeudi vers 13h40, avant que les braqueurs ne soient interpellés. Des témoins racontent une scène impressionnante.#Lyon #Faitsdivers pic.twitter.com/Q3p5NJ57nK— Le Progrès (@Le_Progres) October 30, 2025
Η διάρρηξη έγινε περίπου στις 2 το μεσημέρι, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν πως οι ένοπλοι ληστές, φορώντας ψεύτικα περιβραχιόνια της αστυνομίας, έσπασαν τα τζάμια του εργαστηρίου πριν εισβάλουν.
Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τους φερόμενους ως δράστες, ντυμένους με αστυνομικές στολές, να χρησιμοποιούν μια σκάλα για να περάσουν τον φράχτη του εργαστηρίου, πριν φανούν να φορτώνουν ένα μικρό λευκό βαν και να εγκαταλείπουν το σημείο.
BREAKING: Dawn Heist in Lyon! 🚨— Laszlo Varga (@LaszloRealtor) October 30, 2025
Heavily armed robbers, posing as cops, blasted their way into France's historic Pourquery Laboratory (est. 1912) in Lyon's 8th arrondissement today, Oct. 30, 2025. Expl0sives rocked the precious metals facility, followed by gunfire as they… pic.twitter.com/E0LKBspeOM
Σε ηχητικό απόσπασμα του ίδιου βίντεο, ακούγεται ένας μάρτυρας να καλεί τις αρχές: «Γεια σας, υπάρχει μεγάλο περιστατικό έκτακτης ανάγκης, βρισκόμαστε σε ένα γραφείο στο Parc de l'Artillerie. Συμβαίνει μια ληστεία. Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο και τώρα άνθρωποι ληστεύουν το εργαστήριο. Έχουν καλάσνικοφ, έχουν όπλα», λέει.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε πέντε υπόπτους και ότι τα κλοπιμαία έχουν ανακτηθεί. Πέντε υπάλληλοι τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien.
Η ληστεία σημειώθηκε την ίδια ημέρα που συνελήφθησαν πέντε ακόμη άτομα στο πλαίσιο της έρευνας για τη ληστεία κοσμημάτων στο Λούβρο.
Ειδήσεις σήμερα:
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Με Χουλιαράκη, Γαβρόγλου, Παπαγιαννίδη, Μαραντζίδη το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Δείτε και τα 41 ονόματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα