Η στιγμή που επιβάτες κρουαζιερόπλοιου σώζουν μετανάστες στη Μεσόγειο – Πάλευαν με τα κύματα για να ανέβουν στο πλοίο

Οι επιβάτες έριχναν σωσίβια καθώς οι μετανάστες πάλευαν με τα κύματα και προσπαθούσαν να ανέβουν τη σκάλα του πλοίου
Το κρουαζιερόπλοιο MSC Splendida κατάφερε να διασώσει 19 μετανάστες που επέβαιναν σε μια μικρή βάρκα κοντά στην Καμπρέρα, στα ανοικτά της Μαγιόρκα, στις Βαλεαρίδες Νήσους.
Το δραματικό βίντεο δείχνει τους μετανάστες να παλεύουν με τα κύματα καθώς προσπαθούν επανειλημμένα να ανέβουν τη σκάλα του πλοίου, πέφτοντας ξανά και ξανά στη θάλασσα.
Πολλοί έπεσαν στο νερό για να φτάσουν τα σωσίβια που τους πετούσαν από το πλοίο και χρειάστηκε να παλέψουν με τα τεράστια κύματα για να σωθούν, ενώ άλλοι πάλευαν να μην πνιγούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες τις DailyMail, όλοι οι διασωθέντες είναι καταγωγής Μαγκρέμπ. Το κρουαζιερόπλοιο τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαρκελώνης.
Thank you Msc Splendida Crew for Rescue in the middle of the Mediterranean sea 📸 evo apax #mscsplendida #rescue #mediterraneansea #cruiseship #mscfriendsPosted by Msc friends on Sunday, October 26, 2025
