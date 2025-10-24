Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Η Κροατία επαναφέρει τη στρατιωτική θητεία - Εκπαίδευση δύο μηνών από την ηλικία των 18
Όσοι υπηρετούν θα έχουν αποζημίωση 1.100 ευρώ τον μήνα και το πλεονέκτημα να υποβάλουν αίτηση για θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα - Οι αντιρρησίες συνείδησης θα υπηρετούν θητεία τριών ή τεσσάρων μηνών
Το κροατικό κοινοβούλιο ψήφισε την Παρασκευή υπέρ της επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας προκειμένου να ενισχυθούν οι αμυντικές ικανότητες της χώρας, εν μέσω μιας συγκυρίας που χαρακτηρίζεται και από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Η χώρα είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, και βασιζόταν στους επαγγελματίες.
Ωστόσο, η κροατική ηγεσία υπογράμμισε πως η παρούσα γεωπολιτική κατάσταση απαιτεί την επαναφορά της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της χώρας.
«Απέναντι σε κάθε απειλή, η άμυνα της χώρας έχει καθοριστική σημασία», δήλωσε προ ημερών προς τους βουλευτές ο υπουργός Άμυνας Ιβάν Ανούσιτς, από το κυβερνών συντηρητικό κόμμα HDZ.
Από τις αρχές του 2026, περίπου 18.000 νέοι (οι γυναίκες εξαιρούνται) θα καλούνται κάθε χρόνο από την ηλικία των 18 ετών για εκπαίδευση δύο μηνών. Οι αντιρρησίες συνείδησης θα έχουν τη δυνατότητα να υπηρετούν κοινωνική θητεία τριών ή τεσσάρων μηνών συμμετέχοντας μεταξύ άλλων σε ομάδες που κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.
Για την υιοθέτηση του μέτρου, οι βουλευτές τροποποίησαν δύο νόμους. Συνολικά 84 βουλευτές (από το κοινοβούλιο των 151 μελών) ενέκριναν τις τροποποιήσεις του νόμου για την άμυνα, ενώ 110 τροποποίησαν τον νόμο για τη θητεία στις ένοπλες δυνάμεις.
Όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία θα λαμβάνουν 1.100 ευρώ τον μήνα. Για όσους θα επιλέξουν την εναλλακτική κοινωνική θητεία το ποσό δεν έχει διευκρινιστεί. Αυτοί που θα ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία θα έχουν το πλεονέκτημα να υποβάλουν αίτηση για θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα.
Οι αριστεροί της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι ο νόμος κάνει διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και αυτών που θα επιλέξουν την πολιτική προστασία, καθώς θα λαμβάνουν χαμηλότερο μισθό και δεν θα επωφελούνται από μια ευνοϊκή μεταχείριση για θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα.
Η Κροατία, με πληθυσμό 3,8 εκατομμυρίων κατοίκων, εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2013.
