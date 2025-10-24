Η Κροατία επαναφέρει τη στρατιωτική θητεία - Εκπαίδευση δύο μηνών από την ηλικία των 18

Όσοι υπηρετούν θα έχουν αποζημίωση 1.100 ευρώ τον μήνα και το πλεονέκτημα να υποβάλουν αίτηση για θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα - Οι αντιρρησίες συνείδησης θα υπηρετούν θητεία τριών ή τεσσάρων μηνών