Κύκλωμα με πλαστά έργα από Πικάσο, Ρέμπραντ, Μοντιλιάνι και Φρίντα Κάλο εξάρθρωσε η γερμανική αστυνομία
Ο κύριος ύποπτος προσπάθησε να πουλήσει έργα, που υποτίθεται ότι ήταν παγκοσμίου φήμης καλλιτεχνών, για ποσά μεταξύ 400.000 και 14 εκατομμυρίων ευρώ
Η αστυνομία στη Βαυαρία κατάσχεσε πλαστά έργα τέχνης μεγάλων δημιουργών, όπως ο Πάμπλο Πικάσο, ο Ρέμπραντ και η Φρίντα Κάλο, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν.
Οι αρχές της Βαυαρίας ανέφεραν ότι ο κύριος ύποπτος είναι ένας 77χρονος Γερμανός ο οποίος, μαζί με 10 συνεργούς, αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία και απάτη.
Ένας 74χρονος Γερμανός ετοίμαζε ειδικές εκθέσεις εμπειρογνωμοσύνης για να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των έργων τέχνης, αναφέρει το BBC.
Ο κύριος ύποπτος και ο 74χρονος έχουν αφεθεί ελεύθεροι υπό όρους.
Οι Αρχές άρχισαν να υποψιάζονται όταν ο κύριος ύποπτος προσπάθησε να πουλήσει δύο δήθεν αυθεντικά έργα του Πικάσο στην αγορά τέχνης.
Στη συνέχεια, προσπάθησε να πουλήσει το «De Staalmeesters» («Οι Δάσκαλοι της Συντεχνίας των Υφαντών»), ένα διάσημο έργο του Ολλανδού ζωγράφου Ρέμπραντ, για 120 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (130 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι το αυθεντικό έργο βρίσκεται στο Rijksmuseum του Άμστερνταμ.
Ο πλαστός πίνακας ανήκε σε μια 84χρονη Ελβετή γυναίκα.
Ο πίνακας κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια συντονισμένων εφόδων που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Οκτωβρίου σε πολλά σημεία στη Γερμανία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας μεγάλος αριθμός πιθανόν πλαστών έργων τέχνης μαζί με έγγραφα, αρχεία, κινητά τηλέφωνα, μέσα αποθήκευσης και δεδομένα στο cloud.
Η βαυαρική αστυνομία ανέφερε ότι ο κύριος ύποπτος προσπάθησε να πουλήσει άλλα 19 πλαστά έργα, που υποτίθεται ότι ήταν παγκοσμίου φήμης καλλιτεχνών, για ποσά μεταξύ 400.000 και 14 εκατομμυρίων ευρώ.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν αντίγραφα έργων της Μεξικανής ζωγράφου Φρίντα Κάλο, καθώς και του Φλαμανδού Ρούμπενς, του Ιταλού Αμεντέο Μοντιλιάνι και του Ισπανού Χουάν Μιρό.
