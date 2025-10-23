Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Νότια Κορέα: Γυναίκα σκοτώθηκε προσπαθώντας να γλιτώσει από φωτιά που έβαλε γειτόνισσα για να σκοτώσει κατσαρίδα
Νότια Κορέα: Γυναίκα σκοτώθηκε προσπαθώντας να γλιτώσει από φωτιά που έβαλε γειτόνισσα για να σκοτώσει κατσαρίδα
Η φωτιά εξαπλώθηκε σε πενταώροφη πολυκατοικία – Η γυναίκα έπεσε στο κενό προσπαθώντας να διαφύγει από το παράθυρο
Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στη Νότια Κορέα, όταν γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από φωτιά που προκάλεσε η γειτόνισσά της προσπαθώντας να κάψει μια… κατσαρίδα.
Σύμφωνα με τις Αρχές, η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πενταώροφη πολυκατοικία στην πόλη Οσάν, περίπου 35 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ. Η ένοικος ενός διαμερίσματος χρησιμοποίησε εύφλεκτο σπρέι και αναπτήρα ως αυτοσχέδιο φλογοβόλο για να εξοντώσει το έντομο, όμως οι φλόγες επεκτάθηκαν αμέσως, καίγοντας το κρεβάτι και σωρούς σκουπιδιών μέσα στο σπίτι της.
Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο το κτίριο. Στον πέμπτο όροφο ζούσε ένα ζευγάρι με το δίμηνο βρέφος του, το οποίο, μέσα στον πανικό, πέρασαν από το παράθυρο σε διπλανό κτίριο που βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου.
Όπως μεταδίδει η Metro, ο άνδρας κατάφερε να περάσει και ο ίδιος, όμως η σύζυγός του έπεσε στο κενό την ώρα που προσπαθούσε να πηδήξει στο απέναντι μπαλκόνι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της πέντε ώρες αργότερα.
Συνολικά οκτώ άτομα υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε 40 λεπτά. Το βρέφος σώθηκε χωρίς τραυματισμούς.
Η γυναίκα που προκάλεσε τη φωτιά ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν τους πολίτες να μην χρησιμοποιούν εύφλεκτα σπρέι ή φλόγες για να σκοτώνουν έντομα, καθώς η πρακτική αυτή έχει εξελιχθεί σε επικίνδυνη «μόδα» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν. Το 2018, στην Αυστραλία, ένας άνδρας ανατίναξε το σπίτι του στο Κουίνσλαντ προσπαθώντας να κάψει κατσαρίδες με εντομοκτόνο και αναπτήρα. Από την έκρηξη τραυματίστηκε στο κεφάλι και στα χέρια.
Σύμφωνα με τις Αρχές, η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πενταώροφη πολυκατοικία στην πόλη Οσάν, περίπου 35 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ. Η ένοικος ενός διαμερίσματος χρησιμοποίησε εύφλεκτο σπρέι και αναπτήρα ως αυτοσχέδιο φλογοβόλο για να εξοντώσει το έντομο, όμως οι φλόγες επεκτάθηκαν αμέσως, καίγοντας το κρεβάτι και σωρούς σκουπιδιών μέσα στο σπίτι της.
Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο το κτίριο. Στον πέμπτο όροφο ζούσε ένα ζευγάρι με το δίμηνο βρέφος του, το οποίο, μέσα στον πανικό, πέρασαν από το παράθυρο σε διπλανό κτίριο που βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου.
Όπως μεταδίδει η Metro, ο άνδρας κατάφερε να περάσει και ο ίδιος, όμως η σύζυγός του έπεσε στο κενό την ώρα που προσπαθούσε να πηδήξει στο απέναντι μπαλκόνι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της πέντε ώρες αργότερα.
Συνολικά οκτώ άτομα υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε 40 λεπτά. Το βρέφος σώθηκε χωρίς τραυματισμούς.
Η γυναίκα που προκάλεσε τη φωτιά ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν τους πολίτες να μην χρησιμοποιούν εύφλεκτα σπρέι ή φλόγες για να σκοτώνουν έντομα, καθώς η πρακτική αυτή έχει εξελιχθεί σε επικίνδυνη «μόδα» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν. Το 2018, στην Αυστραλία, ένας άνδρας ανατίναξε το σπίτι του στο Κουίνσλαντ προσπαθώντας να κάψει κατσαρίδες με εντομοκτόνο και αναπτήρα. Από την έκρηξη τραυματίστηκε στο κεφάλι και στα χέρια.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα